離譜！毒品犯掙脫手銬逃逸 被逮回籠身上又見二級毒品

34歲黃姓男毒品嫌疑犯解開手銬脫逃，不到14小時被逮回籠。（中埔警分局提供）

2025/02/13 19:48

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕嘉義縣中埔警分局三和派出所昨半夜11點多驚傳黃姓男毒品嫌疑犯掙脫手銬逃逸事件，面子保不住的三和派出所漏夜全力搜尋，今天下午循線在中埔鄉和睦村一處廢棄工廠逮捕黃某，並在其身上起獲二級毒品，黃某罪加二級，警方追查他逃亡期間是否有人接應，同時將召開檢討會檢討人犯逃逸。

中埔警分局表示，昨下午時許接獲民眾報案，稱其住家中埔鄉大義路旁貨櫃屋有可疑人士，三和派出所員警獲報到現場察看，發現34歲黃姓男子在現場逗留，並在身上起獲二級毒品，依法帶返派出所偵辧，結果黃嫌昨半夜11點左右趁員警忙於整理案件時，自行掙脫手銬從派出所大門逃逸。

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案經中埔警分局組成專案小組並報請嘉義地檢署指揮偵辦，全力查緝黃嫌，經調閱案發沿線監視器及針對轄內空屋廢棄工寮加強搜尋後，終在今天下午1點45分許，由三和所長王懋嘉帶隊在中埔鄉和睦村1處廢棄工廠旁，眼尖發現黃嫌藏匿於該處，立即通報警網圍捕，將黃嫌逮捕歸案，又在其身上起出二級毒品。

警方指出，後續將持續清查黃男逃亡期間是否有與他人接觸，全力向上溯源徹底掃蕩毒品來源，另對人犯脫逃事件，將召開檢討會議，深切檢討改進，加強要求員警落實三安要求，戒護員警將依行政規定議處並追究相關人員行政責任，另依刑法「疏縱人犯」罪嫌送辦。

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34歲黃姓男毒品嫌疑犯解開手銬脫逃被逮回籠時，身上又有二級毒品。（中埔警分局提供）

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