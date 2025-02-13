為友人4萬債務起糾紛枉送命 死者母：判傷害致死太離譜

男子周元良原本在台南東區生產路經營的海產燒烤店，於2024年除夕夜發生驚悚凶殺案，周男涉持刀刺殺拿斧頭到店尋仇的鄭姓男子致死。（資料照，民眾提供）

2025/02/13 19:25

相關新聞請見︰

除夕夜台南海產店尋仇反遭刺死 一審認老闆傷害致死判6年

〔記者王俊忠／台南報導〕發生在2024年2月9日除夕夜的台南東區海產店凶殺命案，台南地院國民法官與職業法官合議庭於13日下午改認定凶嫌周元良是防衛過度、傷害致鄭姓男子於死，判有期徒刑6年。對此，鄭男母親說判決結果太離譜，應會提起上訴；檢方也說，待收到判決書後再研議上訴事宜。

請繼續往下閱讀...

南院國民法官與職業法官合議庭審認表示，會作成傷害致死認定，主要有6點理由。1.被告周男與被害人鄭男原是認識多年的朋友，雙方糾紛起因於為了雙方友人之間1筆4萬多元的債務，周、鄭兩人均非當事人，此外無其他重大仇恨，難認周有因此殺害鄭的動機。

2.案發當天為除夕夜，周男在店裡與家人及親朋好友吃團圓飯，很難想像被告周會在此時刻想與鄭男發生衝突，甚至殺害鄭男；3.從案發現場監視器錄影畫面，鄭男先持斧頭敲碎店門口玻璃，隨即往周男所在位置衝去，並雙手持斧頭朝周男腿部揮砍，鄭男胞兄也持球棒朝周男揮擊，雙方衝突過程中，是鄭男一直不斷主動攻擊周，周男才持折疊刀被動反擊。

4.依據法醫師鑑定、相驗照片及解剖鑑定報告書得知，除了被害人左胸腹2處致命傷外，其餘多處傷勢雖然傷及皮下組織，但並非集中或位在人體重要部位，均無致命危險；5.當雙方最後滑倒跌坐在冷氣機旁，鄭男仍勒住周男的脖子直到無力鬆手，不見周男有任何追擊行為，周也沒有妨礙或制止友人報警、叫救護車，或選擇逃離現場。

6.綜合上述雙方衝突起因、被害人傷勢、衝突過程中及結束後的行為舉止加以判斷，被告周男主觀上應是傷害故意，而非殺人故意。

合議庭認為，案發時，被告周男是為了排除鄭男的不法侵害，符合防衛行為；但周男奪下鄭男手中斧頭後，鄭男僅用拳腳毆打周男，周男面臨危害程度已顯著降低，他可選擇與友人一起壓制鄭男，周卻持刀刺入鄭男左胸腹部，造成鄭男傷重身亡，防衛顯然過當。

合議庭並說，在鄭男受到周男重創後倒地時，周仍有對鄭男叫囂，且刪除臉書貼文滅證，直到本案審理結束前，仍未能與被害人家屬達成和解、彌補家屬所受損害，並取得寬恕。但因其符合自首與傷害致死減輕其刑的規定，所以審酌後判周6年徒刑。對於周嫌聲請交保，審判長表示，改天再做裁定。

對於台南東區海產店老闆周元良涉持刀刺死拿斧頭前往尋仇的鄭姓男子友人，台南地院國民法官庭依傷害致死罪判周嫌六年徒刑。（資料照，記者王俊忠攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法