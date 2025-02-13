外牆炸出好幾個大洞！台中新光三越氣爆釀災 驚悚空拍畫面曝

台中新光三越外牆被炸出好幾個大洞。（消防局提供）

2025/02/13 18:02

〔記者許國楨／台中報導〕台中新光三越今（13日）忽然猛烈爆炸，造成4死26傷重大傷亡，初步研判疑為12樓美食街施工進行裝潢拆除時，不慎引發氣爆，相關空拍畫面曝光，只見12樓外牆炸出好幾個大洞，地面更是散布噴飛四散的牆壁磁磚碎片，令人怵目驚心。

這起重大工安意外發生後，消防局獲報出動58車145人，同時出動2隻搜救犬及空拍機，搜救人員到場發現，現場建築物為新光三越百貨（地下6層及地上14層）SRC建物，疑似12樓裝潢拆除施工導致氣爆，隨即展開搜救及疏散工作，一直到下午4點多，共在3座扭曲變形電梯救出6名受困民眾，疏散民眾235人。

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而空拍機也在搜救過程中拍下外觀，只見12樓外牆炸出好幾個大洞，樓層內部幾乎一片漆黑，外頭就是懸空的高樓，地上都是被震落的磁磚等碎片，可見當時氣爆威力之猛烈；而網路針對這起慘案也是議論紛紛，網友也紛紛留言「威力居然可以把牆炸穿，太可怕了吧」、「隔壁棟的我已嚇爛」、「超可怕，在台灣突然跟我說大爆炸很難相信」、「天佑台灣」。

轄區第六分局稍早也表示，有關新光三越百貨公司周邊交通管制措施滾動更新如下：因配合新光三越救災行動及區域交通情勢，該分局已於16：15開放部分周邊道路管制，目前僅於惠來路1段（市政北七路至台灣大道3段區間）雙向全線進行管制措施，並於重要路口派員指揮疏導。

請用路人經過時放慢速度，注意周遭人車及救災人員安全，另新光三越前人行道目前尚為管制區域，請民眾行經時配合員警指揮，避免意外發生。

地面上都是被震落的磁磚等碎片，滿目瘡痍。（消防局提供）

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