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    首頁　>　社會

    家庭主婦被騙到暈船 「親愛的」差點騙走50萬

    警方巡邏時，發現蔡婦拿著一袋現金在比特幣ATM前講電話，神情緊張，隨即上前關心。經查發現她遭網戀詐騙，準備匯款50萬元投資虛擬貨幣，所幸警方即時攔阻，成功保住她的積蓄。（民眾提供）

    警方巡邏時，發現蔡婦拿著一袋現金在比特幣ATM前講電話，神情緊張，隨即上前關心。經查發現她遭網戀詐騙，準備匯款50萬元投資虛擬貨幣，所幸警方即時攔阻，成功保住她的積蓄。（民眾提供）

    2025/02/13 19:28

    〔記者王捷／台南報導〕53歲蔡姓家庭主婦，網戀詐騙集團假扮的男網友，對方天天叫「親愛的」，等蔡婦暈船後再誆她假投資，12日下午蔡婦帶50萬元現金到比特幣ATM準備「投資」，所幸南警二分局民權派出所巡邏員警發現異狀，及時攔阻蔡婦被騙。

    警方指出，轄區內有一個比特幣ATM，因為詐騙集團常用虛擬貨幣洗錢，所以列為重點巡邏的地點，在該處已經攔阻多次詐騙，通常是看到年紀大的民眾，就會上前關心，因為他們大多不懂虛擬貨幣，被詐騙集團盯上的機會比較高，蔡婦就是很好的例子。

    警方巡邏時看到蔡婦操作比特幣ATM，警員上前關心，她自稱今年初在網路認識男網友，生活單純的蔡婦，被男網友灌迷湯，對方還騙她只要透過幣安交易平台轉交資金，就能獲得豐厚回報。

    蔡婦深信不疑，昨日下午3時許攜帶50萬元現金準備兌換投資，副所長江昀龍、警員鄭亦晉告訴蔡婦，這是典型的「網路投資詐騙」，蔡婦聽後才驚覺受騙，趕緊中止交易，並感謝警方即時攔阻，避免財務損失。

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