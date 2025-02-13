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    台中新光三越氣爆空拍畫面曝！23歲女員工逃生不及慘死11樓電梯口

    台中新光三越今天發生氣爆，天花板幾乎全部崩塌。（中市消防局提供）

    台中新光三越今天發生氣爆，天花板幾乎全部崩塌。（中市消防局提供）

    2025/02/13 17:20

    〔記者黃旭磊／台中報導〕台中新光三越中港店今天上午發生疑似氣爆意外，新光三越總經理吳昕陽到場了解狀況，強調對此意外感到「非常震驚、悲傷」，並說「我們也有同仁受到傷害要先去處理」；據悉搜救隊在11樓電梯口找到該名23歲女員工，送醫前已無呼吸心跳。

    台中市消防局下午公布空拍畫面，消防局長孫福佑在意外現場表示，初步判斷是11、12樓櫃位變更施工發生氣爆，地板向10樓塌陷，室內正在裝修未提出室內裝修申請，爆炸後並沒有人從樓上噴飛墜落。

    搜救人員表示，死者包括新光三越23歲年輕女員工，消防人員在11樓電梯口找到她時已無呼吸心跳，送醫急救仍回天乏術。

    吳昕陽說，意外需藉由消防局及檢調單位進行調查，現在最重要的是針對傷者進行第一階段的撫恤工作，我們會盡我們所能負相關責任，我們也有同仁受到傷害要先去處理。

    台中新光三越中港店今天上午發生疑似氣爆意外，新光三越總經理吳昕陽到場了解狀況，強調對此意外感到「非常震驚、悲傷」，並說「我們也有同仁受到傷害要先去處理」；據悉搜救隊在11樓電梯口找到該名23歲女員工，送醫前已無呼吸心跳。（記者廖耀東攝）

    台中新光三越中港店今天上午發生疑似氣爆意外，新光三越總經理吳昕陽到場了解狀況，強調對此意外感到「非常震驚、悲傷」，並說「我們也有同仁受到傷害要先去處理」；據悉搜救隊在11樓電梯口找到該名23歲女員工，送醫前已無呼吸心跳。（記者廖耀東攝）

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