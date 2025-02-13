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    疑裝修釀禍台中新光三越氣爆釀4死26傷 市府查無施工申請將開罰

    台中新光三越氣爆，台中市府查無11、12樓施工申請，將處最重罰則。（記者蘇孟娟攝）

    台中新光三越氣爆，台中市府查無11、12樓施工申請，將處最重罰則。（記者蘇孟娟攝）

    2025/02/13 17:10

    〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中新光三越今天發生嚴重氣爆造成4死26傷，外傳百貨公司內第11、12樓當時進行施工，市府下午召開氣爆應變會議，台中市消防局長孫福佑指出，初步了解疑12樓裝修拆除工程導致氣爆；對此台中市都發局指出，新光三越並未提出包括11、12樓施工申請，將依法規處以最重罰則，也會要求新光三越須全館封館進行安檢。

    台中新光三越是中台灣百貨業龍頭，今發生氣爆造成嚴重傷亡，現場滿目瘡痍，台中市政府成立災害應變中心二級開設救災，並進行周邊道路管制，下午4點半市府召開氣爆應變會議；消防局長孫福佑指出，初步了解，疑12樓裝修拆除導致氣爆。

    台中市都發局長李正偉指出，依規定百貨公司若進行內部裝修工程，須提出申請，但市府調查後並沒有收到新光三越11、12樓層室內裝修之任何施工申請，依法可開罰6到30萬，將處以最重罰則，除先開罰30萬外，將再視其他法令開罰。

    此外，因建物多處嚴重受損，目前結構技師尚在調查結構是否受損，但將要求新光三越全面封館，後續將依規要求先針對外牆帷幕危險部份作好防護措施並速拆除，升降設備全面停止使用，另內部結構若有遭破壞處須作緊急安全措施和臨時補強，同時針對昇降設備、電力，電信消防，自來水，瓦斯等設備，和結構樑柱等進行全面安檢。

    台中新光三越今天發生嚴重氣爆造成4死26傷。（記者廖耀東攝）

    台中新光三越今天發生嚴重氣爆造成4死26傷。（記者廖耀東攝）

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