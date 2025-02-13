涉詐300萬助理費 北市議員陳怡君辦公室主任張惠霖收押

台北市議員陳怡君（中）與辦公室主任張惠霖涉助理費弊案，經士檢依貪污罪聲押禁見，士院先對張惠霖裁准。（記者張文川攝）

2025/02/13 17:02

〔記者溫于德／台北報導〕民進黨籍台北市議員陳怡君與議會辦公室主任張惠霖共7人，被控利用人頭詐領助理費逾300萬元，士林地檢署今天依貪污治罪條例中利用職務上機會詐欺取財罪，且有勾串之餘，聲押禁見陳、張二人，士林地院先對張惠霖裁准，陳怡君仍在訊問中。

其餘被告部分，士檢諭令賀姓前員工50萬元交保、張惠霖胞姊30萬、議會研究室楊姓女主任24萬、陳的胞弟陳衛德與洪姓弟媳各1萬元交保候傳。

請繼續往下閱讀...

根據內政部「地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例」規定，擔任台北市等直轄的市議員，每月原本可申報助理補助費24萬元，同時明定至少應聘請6名助理，去年6月立院修法將額度增加為32萬元。

然北市議員陳怡君去年被檢舉，指陳女涉嫌自2019年起至2025年間，先後以賀姓前員工、張惠霖胞姊、陳女胞弟與弟媳充作人頭，向北市議會申報並請領領助理費，賀等4人卻未實際從事助理工作，再由張惠霖、楊姓女主任協助領出助理費，交給陳怡君挪為私用，初估詐領逾300萬元。

案經調查局報請士檢指揮偵辦，分由平股檢察官林思吟負責偵查，並於昨日指揮幹員兵分13路，搜索陳怡君的議員辦公室、服務處等，同時以被告身分約談陳女共7人與3名證人。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法