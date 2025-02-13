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    台中新光三越氣爆11人送林新醫院急救 3人進加護病房

    台中新光三越百貨公司今天上午發生氣爆，台中市長盧秀燕（中）前往林新醫院慰問傷患。（記者陳建志攝）

    台中新光三越百貨公司今天上午發生氣爆，台中市長盧秀燕（中）前往林新醫院慰問傷患。（記者陳建志攝）

    2025/02/13 17:04

    〔記者陳建志／台中報導〕台中新光三越百貨公司今天上午11點多發生氣爆，其中8男3女共11名傷患送到林新醫院，當中3人因燒燙傷送加護病房，1人還插管，另有2人包紮後返家休養，6人留院觀察，台中市長盧秀燕下午2點也到醫院了解民眾就醫狀況並慰問傷者，強調目前以救治傷患、善後為主。

    盧秀燕表示，林新醫院共收治11名傷患，其中並有3位在加護病房，自己有跟幾位還能表達的傷患交談，了解當時的狀況，並代表台中市政府特別感謝林新醫院、澄清醫院、台中榮總、中國附醫，啟動大量傷病患搶救措施。

    林新醫院副院長黃永鎮表示，醫院送來和自行就醫共有8男3女共11人，其中有3名男姓傷患因嗆傷、燒燙傷送進加護病房，1人並因嗆傷較嚴重，擔心喉嚨水腫呼吸衰竭，有先進行插管治療，2位傷勢輕微包紮後返家，另有6人因頭部外傷、肢體撕裂傷，治療後住院觀察。

    盧秀燕表示，因氣爆的範圍非常大，受傷的民眾涵蓋工人、櫃姐、路過民眾，還有消費者，自己今天在2家醫院探視傷者時，一名在10樓上班受傷送醫的櫃姐表示，當時覺得是樓上的11樓或12樓發生氣爆，接著就一片混亂；還有一個消費者說自己到新光三越買東西，買完東西後從13樓搭電梯下樓，才剛下樓就發生氣爆，電梯並墜落，所幸卡在9樓，幸運被消防人員救出。

    台中新光三越百貨公司今天上午發生氣爆，其中11人因燒燙傷、撕裂傷送到林新醫院治療。（記者陳建志攝）

    台中新光三越百貨公司今天上午發生氣爆，其中11人因燒燙傷、撕裂傷送到林新醫院治療。（記者陳建志攝）

    台中新光三越今天上午發生氣爆，有11人送到林新醫院，急診室醫護一片忙碌。（記者陳建志攝）

    台中新光三越今天上午發生氣爆，有11人送到林新醫院，急診室醫護一片忙碌。（記者陳建志攝）

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