台中新光三越氣爆傳10樓塌陷 結構及土木技師已進入了解

台中市副市長鄭照新表示，土木及結構技師都已進入現場。（記者蘇金鳳攝）

2025/02/13 16:31

〔記者蘇金鳳、黃旭磊／台中報導〕台中新光三越今天中午發生氣爆，下午結構技師及土木技師到現場，副市長鄭照新表示，傳出10樓有塌陷現象，因此請結構及土木技師進入確認，若無安全問題，檢調就可進入勘驗，而原本受困電梯的3人已救出。

台中市政府在現場成立應變中心，由副市長鄭照新向媒體說明救災進度，表示目前受傷20人，死亡1人，無生命3人，原本是4人無生命，其中一位非台灣籍小朋友腦出血，已救回來，恢復生命跡象。

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鄭照新表示，檢調至現場調查，結構技師、土木技師進入現場，因為爆炸當下，10樓有局部塌陷狀況，塌陷是木板還是傷及結構，因此要勘驗，若結構安全無虞，檢調就會進入勘驗現場爆炸情況及死亡相驗。

此外，新光三越經營也有現場的應變中心，鄭照新表示，有提醒相關經營方，一定重視傷亡者的撫恤及權益，其次若安全上如果有不合法規的，市府一定會做相應的處置，此外，若相關結構受到傷害，新光三越要確實修復，善盡檢查責任。

由於一開始有傳出有人受困電梯，鄭照新表示，原本電梯有兩女一男受困，消防人員在逐層搜索已救援出來，是否還有人受困，會持續搜尋。

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