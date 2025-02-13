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    南投元月詐騙金額近1.2億元 7成案件4市鎮全包

    南投縣警局與埔里鎮日月町商場合作，進行「打詐儀錶板」防詐宣導，警察局長謝宗宏（右）特別致贈感謝狀給業者。（圖由南投縣警局提供）

    南投縣警局與埔里鎮日月町商場合作，進行「打詐儀錶板」防詐宣導，警察局長謝宗宏（右）特別致贈感謝狀給業者。（圖由南投縣警局提供）

    2025/02/13 16:50

    〔記者劉濱銓／南投報導〕南投縣警方新年持續打擊詐騙，統計元月全縣詐騙金額將近1.2億元，受理案件達189件，其中南投市、埔里、草屯、竹山等4大市鎮，就佔全數案件的72％，警方提醒民眾面對詐騙應「不輕信、不透露、不轉帳」，並要多加查證，以免上當受騙。

    南投縣警察局今在埔里鎮攜手日月町商場業者，舉辦「打詐儀錶板」防詐宣導，警察局長謝宗宏表示，警方除了查緝詐騙案、追捕車手外，也透過提升民眾反詐意識，避免詐騙案發生，像政府推動「打詐儀錶板」、165反詐騙專線，讓民眾可了解當下盛行的詐騙手法，以及好發的詐騙案件，另外，轄區各分局也透過被害人的真實案例分享，以利民眾識詐、反詐。

    警方表示，今年1月縣內受理189件詐欺案，財損金額達1億1815萬元，全縣13鄉鎮市案件中，南投市38件、埔里鎮37件、草屯鎮36件、竹山鎮26件，光4大市鎮就有137件，佔全縣72％，遭詐失金最多的案件類型，以「假交友投資詐財」達51.74％居冠。

    警方說，今年1月埔里分局就配合被害人面交時，當場查獲車手與現金600萬元；仁愛鄉則有民眾誤信交友投資遭詐25萬元，起初民眾在YouTube加入不明的LINE群組結識女網友，先後投資25萬元，之後因下單無法出金，女網友也失聯才知受騙，盼藉此提醒切勿相信網路投資，以免受騙上當。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    南投縣警局舉辦「打詐儀錶板」防詐宣導，今年1月埔里分局就配合被害人面交時，查獲現金600萬元。（圖由南投縣警局提供）

    南投縣警局舉辦「打詐儀錶板」防詐宣導，今年1月埔里分局就配合被害人面交時，查獲現金600萬元。（圖由南投縣警局提供）

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