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    台中新光三越氣爆 他受困電梯1小時：終於爬出去......

    台中新光三越發生氣爆，民眾受困電梯1小時後順利逃出。（@xcs.__29/Threads授權提供）

    台中新光三越發生氣爆，民眾受困電梯1小時後順利逃出。（@xcs.__29/Threads授權提供）

    2025/02/13 16:16

    〔即時新聞／綜合報導〕台中市西屯區台灣大道上的新光三越百貨公司，今日上午約11時半發生氣爆，爆炸威力十分驚人，碎片散落各地，現場滿目瘡痍，造成多人死傷。事後，有民眾發文描述受困在新光三越電梯的驚險過程。

    一名網友稍早在「Threads」發文表示，新光三越發生氣爆時，他正搭乘百貨公司的電梯，當下突然聽到爆炸聲，接著有落石砸在電梯上，整部電梯便卡在3樓，所幸最終順利爬出電梯，但如此可怕的遭遇仍讓他心有餘悸，直呼「從來沒想過有一天會被卡在新光的電梯裡，卡了一個小時終於能從電梯爬出去⋯」。

    內政部消防署提醒，受困電梯時應保持冷靜，遵循「3不1快」原則：「不」要慌張、「不」可開門、「不」會窒息及「快」點求救。受困期間須保持體力，聽到外頭有人行走聲響時再拍打求救，切勿強行開啟車廂門或試圖攀爬脫困。如遇緊急狀況，卻因訊號不佳無法撥打電話時，可改撥緊急救難號碼「112」求救，只要手機尚有電力且在信號涵蓋範圍內，均可撥通。

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