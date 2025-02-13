日月潭區間測速重啟！最高飆破百公里 危駕可罰3萬6、扣牌

日月潭區間測速已重啟執法，統計重啟後最高時速達101公里，已是超速40公里以上的危險駕車案件。（記者劉濱銓攝）

2025/02/13 15:44

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投縣省道台21線日月潭往來埔里的區間測速照相，去年12月重啟執法，單月取締超速1156件，今年1月至2月初，適逢春節連假、車潮變多，不過超速案已降至1032件，但其中竟出現時速101公里、超速41公里的危險駕車案，依法最高可開罰3萬6000元、吊扣牌照半年等，警方提醒民眾依速限行駛，以維交通安全。

南投警方指出，日月潭區間測速位在埔里鎮桃米至魚池鄉大雁路段，由於屬於山坡道路，沿線多彎與長下坡，速限60公里，過去因發生過死亡車禍，才會建置區間測速取締。

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警方說，去年12月重啟區間測速執法，首月取締高達1156件，最高時速為96公里，等同超速36公里，研判是區間測速才重啟1個月，仍有外地駕駛不知情，以致取締案件較多。

今年統計該路段1月至2月7日的超速案共有1032件，由於期間適逢春節旅遊潮、車流變多，但超速案卻較上月減少百餘件，可見用路人對於重啟執法多有警覺，惟這段期間取締最高時速則達101公里，已超速41公里，依法可處6000元至3萬60000元罰鍰，違規記點3點，並吊扣汽車牌照6個月，還要上道安講習等，呼籲民眾切勿超速，維護道路安全，也避免荷包失血。

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