鹿港一氧化碳中毒3傷 彰縣消防局提「5要」預防

熱水器安裝錯誤態樣。（消防局提供）

2025/02/13 15:19

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化縣鹿港鎮日前發生疑似一氧化碳中毒，造成祖孫3人受傷，消防局對此指出，凡民眾家中熱水器安裝錯誤、未裝設強制排氣管、陽台加蓋或經訪視有一氧化碳中毒之虞，都可向他們申請，並委託合格承裝業辦理熱水器遷移或更換，一般戶最高補助3千元，低收入戶最高補助1萬2千元，消防局並提出「5要」預防。

彰化縣消防局提醒，「5要」原則，包括保持環境通風，避免陽台違規使用、加裝門窗及晾曬大量衣物；要有安全認證，熱水器應貼有CNS國家標準及TGAS台灣瓦斯器具安全標誌檢驗合格標示；要選擇正確的型式，室內應使用強制排氣熱水器，屋外式熱水器應設置在室外空曠處；要注意安全的安裝；要注意平時的檢修。

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消防局指出，新北市八里區及台北市中正區之前曾發生一氧化碳中毒案件，共造成3人死亡，初步原因疑似熱水器使用不當，造成一氧化碳中毒；去年彰化縣也曾發生3起一氧化碳中毒案件，所幸立即採取相關處置措施未傳重大災害。本月鹿港鎮傳出疑似一氧化碳中毒案，祖孫3人受傷，所幸送醫後無生命危險。

消防局除加強防範一氧化碳中毒宣導，並於2025年編列預算供民眾申請補助，凡民眾家中燃氣熱水器安裝錯誤、未裝設強制排氣管、陽台加蓋或經訪視有一氧化碳中毒之虞，可向當地消防分隊辦理，並委託合格承裝業辦理燃氣熱水器遷移或更換，一般戶最高補助3000元，低收入戶最高補助1萬2000元。每戶1次，額滿為止。

熱水器安裝錯誤態樣。（消防局提供）

彰化縣消防局加強防範一氧化碳中毒宣導，並提供熱水器遷移或更換優惠措施。 （消防局提供）

彰化縣消防局加強防範一氧化碳中毒宣導。（消防局提供）

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