女雇主刺殺泰籍女移工棄屍 國民法官判刑14年半

46歲女子林怡如殺害泰國籍女子Sudtida並棄屍。國民法官審理後，今天依故意殺人罪，判她14年6月徒刑。（記者林嘉東攝）

2025/02/13 15:15

〔記者林嘉東／基隆報導〕46歲女子林怡如去年5月間，騎車將僱用4天的31歲泰國籍女子Sudtida載至大武崙產業道路，持刀殺害後棄屍路旁草叢；經國民法官審理，今（13）日依故意殺人罪，將林女重判14年6月徒刑。可上訴。

基隆地檢署起訴指出，被害的泰藉女子持觀光簽證來台逾期停留年餘，經友人介紹，去年5月6日受雇到同鄉林怡如（46歲、嫁來台10多年，已歸化我國籍）家中做清潔工作，與獨居林女同住；未料，S女才工作4天，就被林女騎車載往大武崙產業道路，S女察覺有異，打電話向友人求救。警方獲報後，11日清晨6時14分許，發現她遭人殺害，棄屍大武崙產業道路輪胎步道旁草叢。

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檢警調查，S女因左手肱動脈遭利刃刺破大量出血，小腦挫傷破裂致死，循線查出林女於案發前1天晚上近7時許，騎乘機車載S女前往情人湖大武崙砲台後，持安全帽毆打被害S女頭部，再以利刃揮砍致死，認定林女涉犯刑度為10年以上故意殺人罪，9月10日將林女提起公訴。

基院公開抽籤由法官施又傑擔任受命法官，審判長王福康、陪席李辛茹，本月選任6位國民法官、4位備位，經密集審理4天後，今審結認定林女惡性重大，依故意殺人罪判處14年6月徒刑。全案仍可上訴。

審理時，林女否認故意殺人，辯稱案發時因精神病發作，致辨識能力顯著降低，林女的辯護律師張一合也替林女主張，S女身上共有27處表淺不一的刀傷，致命刀傷位於左手肱骨，顯示林女當時朝S女亂揮砍，並非刻意朝S女左肱骨猛刺，涉犯的是7年以上傷害致死罪或遺棄致死罪，而非故意殺人罪。

國民法官法庭依據相關證人證詞、員警密錄器畫面、證人拍攝的照片、現場調查鑑識結果、案發前的對話紀錄，以及鑑定人對林女案發時的責任能力等，不採信辯詞，依「故意殺人罪」論罪。國民法庭依據八里療養院精神鑑定，認定林女當時精神狀況並無異常，與智識、精神疾病無關，不適用減刑規定。

法庭審酌林女犯罪情狀、動機，犯案手段惡性重大，危害至鉅，且偵審期間否認犯行，迄今未達成與家屬和解，也未積極尋求補償方式，未獲被害人家屬宥恕。國民法庭考量林女智識程度正常，犯案時精神狀況並無異常，評議後認定林女觸犯故意殺人罪，而非傷害致死罪。

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