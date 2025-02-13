今年澎湖首場選舉「花嶼村長補選」傳賄選 2人交保

澎湖今年第一場選舉花嶼村長補選，傳出賄選。（民眾提供）

2025/02/13 15:03

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕今年澎湖第一場選舉，位於台灣國土最西端的花嶼離島村長補選，1月18日舉行投開票，由登記2號的董桂珠82票勝出，卻傳出賄選案件，檢警昨（12）日傳喚9人，其中董姓民眾10萬元交保、陳姓民眾5萬元交保，其餘7人請回。

澎湖縣望安鄉花嶼村第22屆村長王玉英女士，去年11月2日逝世，因任期尚餘2年多，依法必須辦理補選，澎湖縣選舉委員會展開補選作業辦理投開票作業，共計有陳董金針及董桂珠2人登記參選，1月18日進行投開票作業、1月25日公告當選人。

請繼續往下閱讀...

根據澎湖縣選委會統計，望安鄉花嶼村選舉人數288人，發出選票128張，投票率44.44％，選舉投票結果1號陳董金針46票，2號董桂珠82票，無效票0票，由2號候選人董桂珠勝出。澎湖地檢署日前接獲情資指出澎湖縣望安鄉望安鄉花嶼村第22屆村長補選過程，疑似有候選人涉嫌以現金向選民買票，隨即指派郭耿誠主任檢察官指揮法務部調查局澎湖縣調查站全力偵辦。

昨日澎湖地檢署指揮馬公警分局、望安警分局協力偵辦，同步約談涉案人員共9人，經檢察官訊問釐清案情後，認定椿腳董姓、陳姓民眾，涉嫌對選民進行買票，違反公職人員選舉罷免法第99條第1項投票行賄罪犯罪嫌疑重大，惟尚無羈押之必要，爰分別諭知董姓民眾具保10萬元、陳姓民眾具保5萬元，均限制出境出海，其餘涉案選民則均請回。地檢署後續將持續積極蒐證，持續溯源追查。

花嶼是台灣最西離島，出入都仰賴海運交通。（民眾提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法