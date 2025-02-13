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    臉書被搭訕甜喊「老婆」 6旬婦暈船被騙185萬元

    警方獲報後立即策劃逮捕行動，指導陳婦配合繼續投資，並面交新台幣200萬元，後於約定取款地點埋伏，待交款之際上前圍捕取款車手，當場逮捕林姓車手。（記者鄭景議翻攝）

    警方獲報後立即策劃逮捕行動，指導陳婦配合繼續投資，並面交新台幣200萬元，後於約定取款地點埋伏，待交款之際上前圍捕取款車手，當場逮捕林姓車手。（記者鄭景議翻攝）

    2025/02/13 14:38

    〔記者鄭景議／台北報導〕69歲陳姓婦人，去年12月在臉書被陌生男子搭訕，男子每日噓寒問暖，雙方還以「老公、老婆」相稱，陳婦陷入戀愛陷阱，聽信男子分四次交給男子新台幣185萬元「投資」後，才發現遭騙，南港分局警方獲報後，昨要陳婦假意面交，趁機逮捕25歲林姓男車手，依詐欺罪法辦。

    警方調查，陳婦於臉書遭陌生男子搭訕，該男藉由每日噓寒問暖，並以「老公、老婆」相稱博取婦人信任，見時機成熟後，推薦陳婦假投資網站，誆稱保證獲利，陳婦至該網站申請帳號，並依指示進行面交，分四次共面交新台幣185萬元後，對方仍不斷要求繼續挹注資金，方才驚覺受騙。

    警方獲報後立即策劃逮捕行動，指導陳婦配合繼續投資，並面交新台幣200萬元，後於約定取款地點埋伏，待交款之際上前圍捕取款車手，當場逮捕林姓車手，查扣犯罪手機2台及相關證物。

    林男有槍砲及傷害前科，宣稱是在網路上受雇，並不清楚自己當車手，才剛做第二天，還沒收到受雇薪水，警方訊後將林男依詐欺罪移請士林地檢署偵辦。

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