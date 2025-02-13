台中新光三越氣爆廖偉翔開直播 吳靜怡嗆：你是立委不是記者！

台中新光三越發生氣爆，國民黨立委廖偉翔卻跑到現場開直播。（圖擷取自廖偉翔臉書直播）

2025/02/13 14:50

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台中新光三越氣爆廖偉翔開直播被罵翻 罷團：網紅政客

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台中市新光三越百貨公司今（13）日上午11點半左右疑似發生氣爆，現場滿目瘡痍、傷亡慘重。現正遭民眾連署罷免的台中第四選區國民黨立委廖偉翔卻跑到現場開臉書直播，「呼籲」大家避免靠近現場，引發網友熱議。媒體人吳靜怡也發文砲轟，「廖偉翔立委大人不是記者，身為立委應該要協調救援，而不是用公權力在封鎖場域急著開直播」。

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吳靜怡稍早在「Threads」發文表示，「立委大人」廖偉翔不是記者，身為立委應該要協調救援，而不是用公權力在封鎖場域急著開直播，「你可以發文疏散車潮，也可以多想想能為台中做點什麼，絕對不是開直播，也不能怪盧秀燕沒有教好，只是怎麼能這麼不懂」？

貼文曝光後引發熱議，一票網友紛紛嘲諷廖偉翔，「立委功能做不好，社會記者能力蠻好的，就辭立委去當記者好了」、「沒能力又不會判斷事情嚴重性，只想做秀搏版面」、「嫌罷免連署不夠多啦，氣！」、「真的，明明除了直播有更多可以做的事」。

從廖偉翔稍早的直播影片可見，他站在新光三越前方不遠處表示，「現在我們在新光三越這邊，在剛剛10幾分鐘前有聽到大爆炸聲，我就在附近過來看，現在非常嚴重：：上面還在掉東西下來，只是要告訴大家現在都不要靠近，不要經過新光三越和遠百，要經過全部繞開……所有人都不要經過，還不知道事發原因」。

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