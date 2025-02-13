中正大學犯罪研究中心年度調查 治安滿意度創新高達9成3

中正大學犯罪研究中心與犯罪防治學系，今天公布2024年全年度民眾對司法與犯罪防制滿意度調查研究，中正大學犯罪防治系教授兼犯罪研究中心執行長許華孚在會中解說。（記者王冠仁攝）

2025/02/13 14:48

〔記者王冠仁／台北報導〕中正大學犯罪研究中心與犯罪防治學系在今天公布，2024年全年度民眾對司法與犯罪防制滿意度調查研究。據調查，有93.7%民眾對「住家與社區治安狀況」感到滿意，創新高，也有88.86%民眾對「警察維護治安工作」感到滿意，警方維持治安的表現受到肯定；此外，對於「法官公正」的正面評價也大幅提升近13個百分點，可見司法改革的成效逐漸展露。

根據此次調查的滿意度，「住家與社區治安」為93.7%，「警察維護治安工作」為88.86%，「政府強化社會安全網措施」為66.64%，「法官可公正公平審理與判決刑事案」為45.8%，「政府強力緝毒作為」為62.53%，「政府在防制詐騙犯罪」為45.66%，這幾個項目皆較2023年增加。

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此外，仍有89.7%的民眾反對大麻合法化，有95.1%民眾認為故意襲警造成傷亡應加重刑罰二分之一，打擊貪污犯罪有48.48%民眾認為應再加強，有87.98%民眾仍反對廢除死刑。日前深受各界關注的「廢死釋憲案」，有53.63%民眾支持，46.37%民眾反對。

研究認為，「住家或社區治安狀態的觀感」、「警察維護治安工作」兩者的滿意度都高，反映出警察在維持治安工作上的高度評價，可強化社會對警察的信任，凸顯出警察是穩定社會治安不可或缺的角色。

至於「法官公正」的正面評價達45.8%，較前年調查33.24%大幅提升近13個百分點，更是近10年來新高。由此可見，政府推行司法改革、案件透明審理等作為，逐漸帶來成效，顯示出司法體系逐漸獲得社會大眾認同，但仍有相當的進步空間。

另外詐騙犯罪近年來相當猖獗，民眾對政府防制詐騙犯罪的滿意度，相較前期調查也從37.62%提升至45.66%，止跌回升，顯示出政府相關打詐、防詐作為有挽回民眾信心。

中正大學此次調查期間為今年1月19日至20日，全部撥出59123通電話，完成訪問1892位18歲以上民眾，在95%信心水準下，抽樣誤差最大為正負2.25%。

中正大學犯罪研究中心與犯罪防治學系，今天公布2024年全年度民眾對司法與犯罪防制滿意度調查研究，中正大學犯罪防治系教授馬躍中（左起）、中正大學犯罪防治系教授鄭瑞隆、中正大學犯罪防治系特聘教授兼犯罪研究中心主任楊士隆、中正大學犯罪防治系教授兼系主任及所長陳巧雲、中正大學犯罪防治系教授兼犯罪研究中心執行長許華孚出席。（記者王冠仁攝）

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