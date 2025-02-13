新北當鋪當街被開51槍 竹聯幫弘仁會幹部判10年

雙北黑幫糾紛引發當街連轟當鋪51槍，竹聯幫弘仁會多名幹部被高等法院判刑。（記者楊國文攝）

2025/02/13 16:23

〔記者楊國文／台北報導〕竹聯幫仁堂弘仁會與華山幫前年在雙北街頭開槍，其中弘仁會成員更在光天化日下持衝鋒槍掃射當舖51槍，引起軒然大波，高等法院今依嗆砲彈藥刀械管制條例等罪，判指揮幫眾對當舖開槍的弘仁會幹部吳榮展10年徒刑，弘仁會中和組長「鯨魚」林京履因和多位告訴人和解並賠償，獲減刑改判7年6月徒刑，另有多位同案被告被判刑；可上訴。

檢警調查，竹聯幫弘仁會為犯罪組織，中和組、弘生組為弘仁會轄下分組，中和組以新北市中和區宇耀公司為據點，弘生組以新北市板橋區冠友金獅團為據點。吳榮展為弘仁會幹部，具有指揮轄下分組之權，林京履、陳建銘分別為中和組組長、副組長，陳和祥、涂睿翔為組員；簡維佑、楊承翰分別是為弘生組組長、副組長。

請繼續往下閱讀...

2023年4月，陳建銘因懷疑公司門口玻璃遭人以空氣槍射擊一事，為華山幫成員所為，加上中和組成員朱姓、黃姓少年遭華山幫成員駕車追逐，因此指揮成員前往新北市土城區四川路華山幫的當鋪據點恫嚇，當時由黃姓少年駕車搭載朱姓少年、薛姓、鐘姓男子一同至該當舖，再由朱姓少年下車持槍對當舖鐵門開2槍，薛男在旁以手機錄下開槍過程，黃姓少年則將開槍影片上傳至臉書，恐嚇華山幫成員。

2023年4月19日凌晨，林京履乘車時遭華山幫成員持槍朝座車射擊，弘仁會高層決定由弘生組報復，並指派吳榮展前往指揮，簡維佑、楊承翰遂依指示，指派成員劉姓少年擔任槍手。隔日上午8時21分，楊承翰通知劉姓少年行動，半小時後，劉搭乘計程車至該當鋪門口持衝鋒槍對當鋪連開51槍。

新北地檢署偵查後，將林京履等人依違反槍砲彈藥刀械管制條例、組織犯罪防制條例、共同詐欺取財等罪嫌起訴。新北地院審理後，判吳榮展10年、林京履9年，涂睿翔3年、陳和祥2年11月，多位同案被告亦被判刑。檢方和林京履等被告不服判決，上訴高等法院。

高院審理後，依檢警調查事證，認定林京履等人犯行明確，考量林京履在一審判決後已和多位告訴人達成和解及賠償，今仍判吳榮展10年，改判林京履7年6月，涂睿翔2年8月、陳和祥2年6月，多位被告亦被判刑。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法