台中新光三越爆炸多人死傷！內部如遭轟炸 管制範圍再擴大

爆炸內部宛如廢墟。（民眾提供）

2025/02/13 13:32

〔記者許國楨／台中報導〕台中新光三越今天發生嚴重氣爆，造成多人死傷，現場宛如被炸彈轟炸過，滿目瘡痍，稍早12樓內部畫面曝光，只見該樓層已面目全非，完全看不出原先櫃位原貌，現場滿目瘡疤，宛如炸彈轟炸災難片場景，相當駭人，目前疑似還有人受困電梯，消防人員持續搜救中，消防局同時成立緊急災害應變小組。

另警方也擴大周遭交管範圍，呼籲民眾勿前往，禁止及限制範圍如下：

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1. 台灣大道三段（西往東方向，惠來路二段至惠中路一段區間）。

2. 惠來路二段（南往北方向，市政北七路至臺灣大道三段區間） 。

3. 市政北七路（東往西方向，惠中路一段至惠來路二段區間） 。

4. 惠中路一段（北往南方向，臺灣大道三段至市政北七路區間） 。

管制範圍如下：

1. 台灣大道三段（西往東方向，河南路三段至惠來路二段區間）。

2. 市政北七路（西往東方向，河南路三段至惠來路二段區間） 。

3. 惠來路二段（南往北方向，市政北五路至市政北區路區間） 。

4. 弘孝路（北往南方向，智惠街至臺灣大道三段區間） 。

5. 臺灣大道三段（東往西方向，文心路三段至弘孝路區間） 。

6. 惠中路（北往南方向，智惠街至臺灣大道三段方向） 。

以上區域混合車道、慢車道及人行道均為禁制或管制路段，所有人車應避免行經該處或提前改道，並配合警方管制及疏導，如遇救護車、消防車及警車等救援車輛應盡速避讓，以利救援行動順利進行。

交通管制圖。（警方提供）

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