為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    台中新光三越爆炸多人死傷！內部如遭轟炸 管制範圍再擴大

    爆炸內部宛如廢墟。（民眾提供）

    爆炸內部宛如廢墟。（民眾提供）

    2025/02/13 13:32

    〔記者許國楨／台中報導〕台中新光三越今天發生嚴重氣爆，造成多人死傷，現場宛如被炸彈轟炸過，滿目瘡痍，稍早12樓內部畫面曝光，只見該樓層已面目全非，完全看不出原先櫃位原貌，現場滿目瘡疤，宛如炸彈轟炸災難片場景，相當駭人，目前疑似還有人受困電梯，消防人員持續搜救中，消防局同時成立緊急災害應變小組。

    另警方也擴大周遭交管範圍，呼籲民眾勿前往，禁止及限制範圍如下：

    1. 台灣大道三段（西往東方向，惠來路二段至惠中路一段區間）。

    2. 惠來路二段（南往北方向，市政北七路至臺灣大道三段區間） 。

    3. 市政北七路（東往西方向，惠中路一段至惠來路二段區間） 。

    4. 惠中路一段（北往南方向，臺灣大道三段至市政北七路區間） 。

    管制範圍如下：

    1. 台灣大道三段（西往東方向，河南路三段至惠來路二段區間）。

    2. 市政北七路（西往東方向，河南路三段至惠來路二段區間） 。

    3. 惠來路二段（南往北方向，市政北五路至市政北區路區間） 。

    4. 弘孝路（北往南方向，智惠街至臺灣大道三段區間） 。

    5. 臺灣大道三段（東往西方向，文心路三段至弘孝路區間） 。

    6. 惠中路（北往南方向，智惠街至臺灣大道三段方向） 。

    以上區域混合車道、慢車道及人行道均為禁制或管制路段，所有人車應避免行經該處或提前改道，並配合警方管制及疏導，如遇救護車、消防車及警車等救援車輛應盡速避讓，以利救援行動順利進行。

    交通管制圖。（警方提供）

    交通管制圖。（警方提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播