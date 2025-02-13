竹聯幫弘仁會「乾坤車隊」專擔綱境外洗錢車手 警逮11人送辦

警方查扣犯案手機，以及菸彈6顆、依托咪酯菸彈6顆、菸彈加熱器3支、愷他命殘渣袋等贓證物，（記者邱俊福攝）

2025/02/13 13:55

〔記者邱俊福／台北報導〕竹聯幫弘仁會所屬的「乾坤車隊」，為涉嫌專門替境外詐騙集團機房，向被害人收取受騙現金、提領贓款的車手不法組織，去年間有3名受假投資詐團行騙的被害人，面交給該組織旗下車手逾5000萬元，刑事局偵四大隊第三隊據報去年底循線逮捕為首的康男等11人送辦，檢方複訊後康男與旗下4名成員遭聲請羈押禁見獲准。

警方調查，27歲康男為竹聯幫弘仁會成員，去年配合該幫派所屬「乾坤車隊」，指揮旗下成員招募車手後，勾串境外的假投資詐團，指示旗下車手於指定時地配戴假冒投資公司的證件與被害人面交款項，隨後將款項交付車隊指派的另一組詐團成員，以移轉、隱匿不法所得，最後轉給境外詐團，從中獲取百分之3到4 酬庸。

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去年7月至10月間，有2女1男於臉書等社群網站被假投資廣告的「保證獲利、穩賺不賠」誘騙，加入對方的LINE群組後，以連結方式下載假的APP，便開始依對方指示，透過面交現金方式，投資股票，3被害人先後共被詐走逾5000萬元。

警方獲報後，經長期蒐證，鎖定康男所屬車手集團犯案，去年11月25日對康男與旗下成員位於北市、新北市等住處搜索查緝，逮捕康等11人到案，並查扣手機與菸彈6顆、依托咪酯菸彈6顆、菸彈加熱器3支、愷他命殘渣袋、金融卡等贓證物，訊後依組織犯罪、加重詐欺洗錢、偽造私文書等罪嫌，移送士林地檢察署偵辦。

康男被移送檢方偵辦。（記者邱俊福翻攝）

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