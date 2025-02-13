暗夜公墓噴漆潑機油 惡男落網稱已摺27棟紙房子給亡者贖罪

新竹市男子陳其男疑因信仰問題，竟於夜間前往示範公墓墓碑噴紅漆「X」字樣。（民眾提供）

2025/02/13 13:28

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹市男子陳其男疑因信仰問題，竟兩度於夜間前往示範公墓墓碑噴紅漆「X」字樣，以及用機油潑灑墓碑，法官問他如何賠償，他竟說已經摺27棟紙房子給被害人，法官認為他毫無誠意，依毀損罪判處拘役70天，易科罰金為7萬元。

法官調查，去年4月5日晚間8時57分許，陳男騎機車至新竹市示範公墓，接續持紅色噴漆朝新竹市殯葬管理所管理、持有墓碑噴上「X」字樣，旋即騎機車離去，而以此方式對墳墓公然侮辱，並致墓碑不堪用。

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去年5月15日凌晨1時48分許，陳男又騎機車至示範公墓，接續持回收機油朝墓碑潑灑。

法官審酌陳男僅因其個人對於信仰之理解，即於深夜至公墓恣意破壞他人墓碑，其行為當無任何可取之處。且其行為導致墓碑所有人或承租人受有相當財產上或精神上損害，並需額外支出勞力、時間、費用處理本案墓碑復原及相關後續事宜，而被告對此並未積極尋求與各該被害人和解、賠償，僅稱：我已經摺27棟房子給這些受害者，該賠罪的該祭拜的我都會去做等語，最後依毀損罪判處拘役70天，易科罰金為7萬元。

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