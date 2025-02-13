高雄里長受中國落地招待 身兼賴清德後援幹部仍判有罪

賴清德競選團隊正、副會長率團赴中旅遊接受中國統戰招待，躲過反滲透法但仍被判有罪。（記者黃佳琳攝）

2025/02/13 13:23

〔記者黃佳琳／高雄報導〕高雄市顏姓里長、黃姓里長在2024總統大選中分別擔任賴清德總統前金區競選團隊的會長和副會長，選舉前卻帶團到中國廈門旅遊，接受廈門市翔安區人民政府台港澳事務辦公室（下稱翔安區台辦）落地招待，中方提供全程免費接待，但報名參加的里民卻被收取每人6000元，回國後又被檢調找上門，兩人最後雖然躲過反滲透法制裁，仍被法官依刑法投票權人收受不正利益罪各判徒刑4月，得易科罰金。

判決指出，2023年11月初，中國廈門市建發國際旅行社戴姓副總經理連繫台灣的蘇姓旅行社負責人，以「促進兩岸和諧」為由，請蘇女安排至少3團到廈門市翔安區5天4夜社區交流，每團不超過25人，成員中需包括里長，比例為1比5，即1名里長帶5名里民，並強調所有交通及赴中國旅遊費用均由中國政府負擔。

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中國全招待卻要付六千？旅行社賺走

蘇女找上莊姓旅行社業者合作，提出「里長免費，里民3000元」的優惠條件，莊姓業者也想從中獲利，自行加價3000元，向顏、黃兩人提出「里長免費，里民6000元，升級單人房加價3500元」的條件，莊、黃兩人見團費便宜，便四處找里民參加，最後湊了29人，12月5日出發前往廈門。

一行人在中國各住兩晚四星和五星級飯店，景點行程費用及全程餐飲都由中國方面埋單，吃飯時還有中方人員宣導「兩岸一家親」的政治理念；旅行團回國後就被檢調找上門，高雄地方法院審理時，蘇女辯稱，行程中未提及要他們支持特定政黨或候選人，更未聽聞有何中國官員為特定政黨總統候選人、立委拉票或提及選舉。

旅行社業者依反滲透法判刑3年6月

黃、顏兩位里長也辯稱，就是去參加一般旅行團，雖然團費較便宜，但他們分別身兼賴清德總統高雄市前金區競選團隊的會長和副會長，政治理念偏向民進黨，不可能因此改變投票行為；高雄地院審理時，兩位里長和兩位旅行社業者4人都否認犯行，但法官認為，旅遊團出發時間與去年總統和立委大選舉行時間相近，且旅遊團以里長作為必要之參與人員等情形，足以認定旅遊團與選舉有密切關聯，與過往舉辦一般赴陸的基層交流團顯有不同。

法官指出，蘇姓、莊姓旅行社業者在「福建省官方有意邀請台灣里長到中國參訪」、「廈門要招待里長去旅遊」的前提下，籌辦旅遊團及收取利潤，可認定兩人受翔安區台辦資助、委託、指示而籌辦旅遊團，因此依反滲透法各判徒刑3年6月、禠奪公權2年，黃、顏兩位里長則依涉犯刑法投票權人收受不正利益罪各判徒刑4月，得易科罰金，可上訴。

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