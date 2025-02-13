台中新光三越氣爆 周邊道路交管籲民眾勿前往

新光三越百貨台中中港店今午發生氣爆意外，目前已知1死百貨周邊散落滿地碎片，現場滿目瘡痍，消防局出動逾百人現場搶救，台中市政府緊急宣佈周邊道路實施交通管制，籲民眾勿前往，以利搶救救災進行。（記者廖耀東攝）

2025/02/13 12:37

〔記者蘇孟娟／台中報導〕新光三越百貨台中中港店今午發生氣爆意外，目前已知1死百貨周邊散落滿地碎片，現場滿目瘡痍，消防局出動逾百人現場搶救，台中市政府緊急宣佈周邊道路實施交通管制，籲民眾勿前往，以利搶救救災進行。

台中市政府指出，台灣大道三段（西往東方向）、惠來路二段（南往北方向）、市政北七路（東往西方向）、惠中路一段（南往北方向）慢車道及人行道均為管制路段，呼籲所有人車均應避免行經該處，也勿現場駐足，以利救援行動順利進行。

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台中新光三越今午發生氣爆，現場滿目瘡痍，鋼筋及建物碎片掉滿地，更傳有人被炸飛，現場地上也躺有傷者，救護人員現場救台中，目前警消緊急搶救中。

因新光三越是台中百貨龍頭，氣爆發生時值中午用餐時間，現場是否還有傷者警消釐清搶救中；台中市政府呼籲民眾千萬勿再前往附近及圍觀。

新光三越百貨台中中港店今午發生氣爆意外，目前已知1死百貨周邊散落滿地碎片，現場滿目瘡痍，消防局出動逾百人現場搶救，台中市政府緊急宣佈周邊道路實施交通管制，籲民眾勿前往，以利搶救救災進行。（記者廖耀東攝）

新光三越百貨台中中港店今午發生氣爆意外，目前已知1死百貨周邊散落滿地碎片，現場滿目瘡痍。（記者廖耀東攝）

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