高雄連環殺人案3死！警方曝關鍵事證： 沒有「死亡筆記本」

高雄連環殺人分屍案突破進展，刑警大隊長鄢志豪表示，無死亡筆記本、案情未陷膠著。（記者黃良傑攝）

2025/02/13 12:31

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄連環殺人分屍案，警方專案小組今（13）日召開「突破」記者會，刑警大隊長鄢志豪強調兇嫌張介宗犯罪事證明確，相關通聯、人體組織、監視影像、行凶刀刃及生物跡證，相關五金行也都有查訪，即使兇嫌緘默不吐實，足以將他伏法，他表示，沒有「死亡筆記本」，偵辦並沒有陷入膠著，都有關鍵性的突破。

鄢志豪表示，由於張嫌的前鎮住處現場查扣刀具明確，有死者和兇嫌的DNA等生物跡證，依據相關事證及血跡反應，目前確定3名被害人，沒有所謂的「死亡筆記本」，也未發現有其他遇害者。

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他強調，包括頭顱等大型骨骸，仍需努力找尋，但目前打撈到的人體組織和屍塊，事證就很明確，也已掌握到關鍵事證，因尚未尋獲張嫌兄嫂黃婦的屍塊或人體組織，警方持續在前鎮河的打撈工作。

另警方鷹眼小組疑找到張嫌去年11月出沒前鎮河附近影像，頗吻合失聯張嫌兄嫂黃婦遇害時間，鄢志豪則回應「確實掌握了」，這部分的影像雖較久遠可能被覆蓋，但仍努力復原進行分析中。

至於兇嫌棄屍是否曾變裝？棄屍路線有否改變？鄢志豪說也是清查重點，目前已調閱上百支監視器影像過濾，因尚未與兇嫌第三次接觸（偵訊），希望能找到更多突破性影像及事證，使張嫌坦承、伏法。

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