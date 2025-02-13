曾遭詐團盜用照片 白嘉莉參加刑事局記者會籲勿信假投資訊息

知名主持人白嘉莉今天跟臉書「反詐騙聯盟」版主陳安迪參加刑事局記者會，呼籲民眾勿輕信來路不明的假投資、訊息。（記者邱俊福攝）

2025/02/13 12:17

〔記者邱俊福／台北報導〕知名主持人白嘉莉的照片曾遭詐騙集團盜用於成立的臉書假投資群組，對詐團深惡痛絕，不僅去年擔任警政署反詐形象大使，今天她跟臉書「反詐騙聯盟」版主陳安迪也受邀到刑事局參加「165打詐儀錶板」網站新增教學影片專區記者會，呼籲民眾勿輕信來路不明的假投資廣告，只要看到有任何可疑訊息，趕緊打「165」反詐專線求證。

刑事局表示，「165打詐儀錶板」網站自去年12月1日上線起至本月12日止，蒐錄逾2.2萬則案例，瀏覽專網者已逾44萬人次，為使防詐成為全民運動，網站新增教學影片專區，讓民眾知道如何找到所需資訊，下載專區則供民眾隨時隨地下載早安梗圖、四格漫畫、破解公式及桌布等防詐資訊，並分享予親朋好友，使產生自我防護力；至於首頁關鍵字搜尋功能，民眾只要輸入接收到不明的LINE ID或投資（博弈）網站名稱，就能知悉是否與詐騙有關。

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依據網站上月數據統計，詐騙受理數共1萬3120件、財損95億餘元，分別較前月減少26.2%及23.2%，前5大高發詐欺案類即占總受理數61.90%，依序為假投資詐騙26.32%、網路購物詐騙14.18%、假買家騙賣家詐騙8.75%、假交友（投資詐財）8.46%、假中獎通知詐騙7.41%；而在財損方面，假投資詐騙造成的被害財損仍位居第1名，占總財損66.82%。

打擊成效方面，全國警察機關於上月查獲詐騙集團計238團、1863人，查扣不法利得共計4億2054萬餘元，攔阻共計10億6045萬餘元，涉嫌詐騙集團網站共下架3116件、涉嫌詐騙集團網站共停號268件，及涉嫌詐騙廣告下架9550件。

此外，刑事局「金融調閱小組」，每日分析警示帳戶，發掘潛在被害人，分交全國各警察局及時介入關懷，經統計去年查找潛在被害人4萬4634件、攔阻約2.6億元。其中，約有6成民眾因警方的即時通知，而停止匯款並中斷被害，其餘4成「不認為遭詐或拒絕警方協助」的民眾，刑事局近期成立「詐欺防制諮詢小組」，將由成員運用專業識詐知識，執行關懷慰問及喚醒潛在被害人的任務，引導民眾自述與犯嫌聯繫之完整過程，而自覺被騙，停止繼續匯款。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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