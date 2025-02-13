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    「竹科人」好騙？新竹詐騙案居高不下 東區比例高

    新竹市詐騙案件居高不下，又以東區竹科人被騙比例高，且假投資詐騙案件佔大宗。警察局分析與竹科有較多外來從業人口有關。（記者洪美秀攝）

    新竹市詐騙案件居高不下，又以東區竹科人被騙比例高，且假投資詐騙案件佔大宗。警察局分析與竹科有較多外來從業人口有關。（記者洪美秀攝）

    2025/02/13 12:22

    〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市所得高及消費力高，也成為詐騙集團下手的肥羊！新竹市議員劉彥伶依據警政署「165打詐儀表板」數據，光是今年1月新竹市的詐騙案就有204件，其中「假投資」就佔了79件，且新竹市東區案件較其他區域多，可能與新竹科學園區從業人員有關，也突顯高消費族群及高知識份子受騙比例也高，她呼籲警方加強宣導防詐，也提醒市民多方查證，勿信網路群組各種假投資訊息。

    劉彥伶說，從警政署最新的「165打詐儀表板」資料看到，新竹市從去年9月至今年1月詐欺「受理數和「財損數」每10萬人比例，都顯示新竹市居高不下，若單就1月的資料來看，案件數前5名詐騙的手法有假投資79件、解除分期付款（騙賣家）45件、假交友（投資詐財）37件、假網拍29件、中獎通知14件。新竹市的詐騙案中，東區的件數比其他行政區多，警方認為跟科學園區較多外來從業人口有關。

    警政署165打詐儀表板自2023年8月30日推出以來，透過公開案件統計、受騙案例分享、防詐秘笈宣傳等方式，提升民眾的防詐意識。截至2024年1月，儀表板已蒐錄超過1.3萬則案例，吸引超過15萬人次瀏覽。劉彥伶說，面對竹市高科技城市及高消費力高所得，提醒市民投資理財前應多停看聽，可看165打詐儀表板，認識各種詐騙案例與手段。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    新竹市詐騙案件居高不下，且東區竹科人被騙比例高，又以假投資佔大宗。市議員劉彥伶提醒市民多注意165打詐儀表板各種詐騙案例，並自我提醒。（取自劉彥伶臉書）

    新竹市詐騙案件居高不下，且東區竹科人被騙比例高，又以假投資佔大宗。市議員劉彥伶提醒市民多注意165打詐儀表板各種詐騙案例，並自我提醒。（取自劉彥伶臉書）

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