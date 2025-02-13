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    趁來台觀光當詐騙車手 28歲香港青年超商領款被捕

    28歲香港籍羅姓男子以觀光名義入境，卻涉嫌當起詐騙車手，昨晚在台中一間超商ATM領錢時被巡邏員警當場查獲。圖為去年台中警方在超商查獲外籍詐騙車手，畫面中非新聞當事人。（資料照）

    28歲香港籍羅姓男子以觀光名義入境，卻涉嫌當起詐騙車手，昨晚在台中一間超商ATM領錢時被巡邏員警當場查獲。圖為去年台中警方在超商查獲外籍詐騙車手，畫面中非新聞當事人。（資料照）

    2025/02/13 12:33

    〔記者陳建志／台中報導〕香港籍羅姓男子（28歲）5日以觀光名義入境，卻涉嫌當起詐騙車手，昨晚10點多在台中太平區一間超商ATM領錢時，巡邏員警覺得可疑上前盤查，當場查獲拿非本人的提款卡提款，身上還有2萬7千元的贓款，因對於來台旅遊行程為何支吾其詞，警方依詐欺、洗錢防制法罪嫌移送台中地檢署偵辦，並建請羈押向上溯源。

    太平警分局新平派出所員警昨晚10點多執行查緝車手勤務，巡經轄區樹德路便利超商前，發現一名男子在提款機前提款時神色異常，行跡可疑，主動上前詢問，該名羅姓男子（28歲）表示，2月5日從香港入境台灣旅遊，不過卻拿非本人所有的金融卡提領現金，且無法交代卡片來源，現場查扣新臺幣約2萬7000元、手機1支、提款卡1張等證物。

    羅男被捕後辯稱，是來台進行旅遊觀光，不過對於來台的觀光旅遊行程卻支吾其詞，也無法交代給予金融卡的友人是誰？警方訊問後依詐欺、洗錢防制法罪嫌移送台中地檢署偵辦，並建請羈押，後續將持續追查，向上溯源。

    太平分局警方表示，詐騙集團往往以優厚福利、待遇，吸收外籍青年以觀光名義入境來台，進行「短期打工」犯案，以為是好康工作，事實上是得不償失，警方除持續追查幕後的詐騙集團，提醒民眾碰到類似狀況時，可利用「165反詐騙專線」或「110」反映，共同打擊詐欺犯罪。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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