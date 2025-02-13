新北三重無照男逆撞騎士和整排機車 肇逃被逮

無照的吳姓男子駕車逆向撞飛騎士、撞倒路邊一排機車肇逃，二度肇事被逮。（記者吳仁捷翻攝）

2025/02/13 12:05

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市三重區一名無照男子尖峰時段駕車上路，先逆向撞飛一名騎士，連撞路邊11台機車，肇事駕駛吳男不僅於救護車到場時肇事逃逸，更在逃逸過程中，撞上另輛汽車才停下，三重警方趕抵，確認是肇逃吳嫌，當場逮捕；吳嫌辯稱服用安眠藥精神不濟，警方沒發現違禁品，依肇事逃逸罪嫌將吳嫌送辦、最高開罰34800元，釐清肇事責任。

這起車禍發生在今天上午7時許，當時一輛白色轎車從三和路二段衝入對向車道，兩輛機車驚險閃過，白車直接撞上第三輛機車，騎士彈飛墜地，肇事白車持續撞擊路邊11輛機車才停下。

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路人見狀報案，救護車剛趕抵，肇事的49歲吳姓男子又將車開走，開了一公里多，再度撞上另輛轎車，警方趕抵確認是肇逃吳嫌，將他帶下車，酒測沒有酒精反應，車上沒有違禁品，警方懷疑男子服藥過量，將送交檢方釐清車禍原因。

警方調查，兩名遭撞駕駛幸僅輕傷，但警方認定吳嫌構成肇事逃逸，將他送辦，最高開罰9000元並吊銷執照；並對駕照吊扣中的吳嫌，無照駕車，最高開罰24000元、逆向犯行最高開罰1800元，最高將被處以34800元罰款，還要賠償可觀修車費。

無照的吳姓男子駕車逆向撞飛騎士、撞倒路邊一排機車肇逃，二度肇事被逮。（記者吳仁捷翻攝）

無照的吳姓男子駕車逆向撞飛騎士、撞倒路邊一排機車肇逃，二度肇事被逮。（記者吳仁捷翻攝）

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