怪手攻擊環保局和警察！台中囂張業者非法掩埋600公噸垃圾

環保局人員與員警稽查時，被囂張業者開怪手追逐攻擊。（中檢提供）

2025/02/13 11:32

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中地檢署接獲台中市環境保護局、警政署保安警察第七總隊第三大隊中區中隊員警通報，去年（2024年）10月到中市烏日區稽查廢棄物非法濫倒，囂張的犯嫌駕駛怪手追逐執法人員，並作勢攻擊公務車，嚴重妨害公權力執行，中檢指揮警方掃蕩，本月6至7日拘提兩名嫌犯，向法院聲請羈押禁見獲准，另3嫌則交保候傳，並查扣犯罪工具挖土機1輛及自小貨車2輛，初步估計這些人違法掩埋600公噸垃圾，全案現仍偵辦中。

台中地檢署指出，檢察長張介欽得知上述攻擊執法者的行徑，認為此風不可長，為捍衛公權力行使，指派檢察官黃芝瑋官從速、從嚴偵辦，檢方指揮重案支援中心檢察事務官、保七總隊第三大隊中區中隊，會同中市環保局、環境部環境管理署中區環境管理中心等單位組成專案小組，發現一家公司的邱姓負責人，為牟取不法暴利，未經主管機關許可，提供土地堆置廢棄物，且未領有相關許可證照，長期非法從事廢棄物貯存、清除、處理廢塑膠等廢棄物，且有多家取得乙級、丙級清除許可證的公司涉入。

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中檢調查，該非法場址從2023年9月起迄今，違法收受的廢塑膠混合物、土木或建築物廢棄物混合物、廢木材等，各類型廢棄物估計達600公噸，數量龐大、危害環境甚鉅。

檢警專案小組於本月（2月）6日與7日，共出動近百人次，分持搜索票同步執行搜索7處所，拘提1人、通知4人到案說明，檢察官訊後認定邱姓負責人與呂姓男子等5人，涉犯廢棄物清理法的非法提供土地堆置廢棄物罪、非法貯存、清除、處理廢棄物罪，以及刑法加重妨害公務等罪嫌疑重大，向法院聲請羈押禁見邱、呂2人獲准，另諭知林姓、賴姓、陳姓男子各10萬元、3萬元、2萬元交保候傳，並查扣犯罪工具挖土機1部及自小貨車2輛，全案現仍持續偵辦中。

中檢初步估計違法掩埋的垃圾（廢棄物）高達600公噸。（中檢提供）

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