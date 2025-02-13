毛畯珅性侵女童案 北檢再核發7案補償金280萬

涉性侵、猥褻幼兒園女童的毛畯珅（綠衣者）。（資料照）

2025/02/13 11:22

〔記者王定傳／台北報導〕台北市私立培諾米達幼兒園園長之子、教保員毛畯珅，涉性侵、猥褻6名女童，高等法院重判他28年8月；台北地檢署持續溯源發現，毛男還涉性侵、猥褻、偷拍39名女童，另在餐廳、商場等公眾場所偷拍未成年裙底風光再起訴毛，其中，有7名被害人家屬向北檢申請犯罪被害補償金，北檢昨審議後決議核發每案最高額補償金40萬元，7案共核發280萬元性侵害補償金。

毛男僅有教保員資格，2022年7月至2023年7月在該幼兒園擔任班老師，趁家長晚來接女童，或利用玩遊戲藉口，將女童抱在懷裡，伺機以手指性侵或猥褻，第一階段清查有6名女童受害。

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台北地院認定毛涉性侵、猥褻6名女童，共觸犯224罪，重判28年徒刑，上訴後，高等法院認定毛男另觸犯一個拍攝不雅性影像罪，共涉225罪，犯行嚴重損害6童身心健康，改判為28年8月；本案發生後5名女童家屬申請犯罪被害補償金，北檢審議後，去年決議每案均核發40萬元補償金，總計核發200萬元。

毛另被控性侵、猥褻、偷拍39名女童，另在餐廳、商場等公眾場所偷拍未成年裙底風光部分，其中有7名被害人家屬向北檢申請犯罪被害補償金，北檢審議認為，毛男所為嚴重戕害被害者身心發展，所生危害至深且鉅，決議每案核發最高額的性侵害補償金40萬元，7案共計280萬元。

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