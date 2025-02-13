詐騙車手自帶點鈔機 高市警埋伏逮人

警方昨埋伏逮捕詐團車手，當場查獲46萬元贓款。（記者蔡清華翻攝）

2025/02/13 11:10

〔記者蔡清華／高雄報導〕詐團也防拿到假鈔，以及加速點鈔，詐騙車手面交巨款自帶點鈔機，高市警方昨埋伏逮捕詐團車手，當場查獲46萬元贓款，依違反刑法詐欺罪及洗錢防制法移送高雄地方檢察署偵辦。

鳳山警分局五甲所於1月受理民眾報案，洪姓民眾（50歲）日前接獲陌生來電交友獲邀虛擬貨幣投資，並依約交付13萬元，卻於提領獲利時發現無法出金，才發現疑似遭詐騙。

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五甲派出所獲報後立即組成專案小組偵辦，洪男與詐團再次約定在鳳山區自強一路停車場再次面交時，警方見詐欺車手準備點鈔機欲數錢，伺機一舉而上逮捕面交車手陳姓犯嫌（44歲、無業），並查扣合約書、46萬元贓款、自小客車1輛、點鈔機、手機等物。

鳳山警分局長林俊賢表示，投資應透過合法管道賺取合理利潤，勿輕信網友來路不明之投資管道，小心求證仍為防詐之不二法門，有任何疑問歡迎撥打165反詐騙諮詢專線即時查證。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

詐團也防拿到假鈔，以及加速點鈔，詐騙車手面交巨款自帶點鈔機。（記者蔡清華翻攝）

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