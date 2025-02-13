為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    詐騙車手自帶點鈔機 高市警埋伏逮人

    警方昨埋伏逮捕詐團車手，當場查獲46萬元贓款。（記者蔡清華翻攝）

    警方昨埋伏逮捕詐團車手，當場查獲46萬元贓款。（記者蔡清華翻攝）

    2025/02/13 11:10

    〔記者蔡清華／高雄報導〕詐團也防拿到假鈔，以及加速點鈔，詐騙車手面交巨款自帶點鈔機，高市警方昨埋伏逮捕詐團車手，當場查獲46萬元贓款，依違反刑法詐欺罪及洗錢防制法移送高雄地方檢察署偵辦。

    鳳山警分局五甲所於1月受理民眾報案，洪姓民眾（50歲）日前接獲陌生來電交友獲邀虛擬貨幣投資，並依約交付13萬元，卻於提領獲利時發現無法出金，才發現疑似遭詐騙。

    五甲派出所獲報後立即組成專案小組偵辦，洪男與詐團再次約定在鳳山區自強一路停車場再次面交時，警方見詐欺車手準備點鈔機欲數錢，伺機一舉而上逮捕面交車手陳姓犯嫌（44歲、無業），並查扣合約書、46萬元贓款、自小客車1輛、點鈔機、手機等物。

    鳳山警分局長林俊賢表示，投資應透過合法管道賺取合理利潤，勿輕信網友來路不明之投資管道，小心求證仍為防詐之不二法門，有任何疑問歡迎撥打165反詐騙諮詢專線即時查證。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    詐團也防拿到假鈔，以及加速點鈔，詐騙車手面交巨款自帶點鈔機。（記者蔡清華翻攝）

    詐團也防拿到假鈔，以及加速點鈔，詐騙車手面交巨款自帶點鈔機。（記者蔡清華翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播