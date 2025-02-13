收錢幫友人查民眾個資 三重警貪污起訴

新北市政府警察局三重分局慈福派出所。（資料照）

2025/02/13 11:03

〔記者王定傳／新北報導〕新北市政府警察局三重分局慈福派出所警員李昆霖，涉嫌收受有詐團背景的李姓友人26萬7千元款項賄賂，幫李查詢民眾個資，另又免費幫彭姓及蔣姓友人查民眾個資，台北地檢署今依違反貪污治罪條例違背職務行為期約、收賄罪嫌及違反個人資料保護法等罪嫌起訴李昆霖等8人。

檢警調查，李昆霖在2015年至2021年間分別於淡水警分局警備隊、三芝派出所及水碓派出所任職，2021年4月改派至三重警分局，同年5月又派到慈福派出所擔任警員；而轄區派出所警員並非具有刑事偵查權限的偵查佐，依法並無配有智慧分析系統的專屬帳號密碼，應向具刑責區的偵查隊員求助，由刑責區偵查隊員代為查詢後再將資料轉給警員使用。

請繼續往下閱讀...

檢警調查，2021年至去年7月間，李員從不詳管道獲取淡水警分局陳姓偵查佐及三重警分局馮姓偵查佐的帳號與密碼，竟未經同意，輸入帳號密碼，查詢民眾個資，提供給李男使用。

檢警調查，李男則透過匯款等方式交付26萬7千元賄賂，另又簽立80萬元本票作為購買個資的擔保，且他取得這些個資後，竟又涉將部分個資及車藉資料，轉交給黃姓男子及呂姓男子，黃又轉交給他人作為尋仇、討債所用。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法