預防大型車輛發生交通事故 基警廣邀業者座談

交通隊勤務組長李文雄向業者說明相關法規及規定。（記者吳昇儒翻攝）

2025/02/13 10:39

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆市警察局交通隊有鑑於上個月3日發生砂石車於與機車碰撞的死亡交通事故，認為部分駕駛及業者，對於市內的交通相關規定並不熟悉，決定聯合監理、市政單位，進行座談。昨日特別邀請轄內「大型車」交通運輸業者及相關單位，共同連署宣誓，維護基隆市優質的交通安全環境。

32歲程姓女騎士於上個月3日騎乘機車行經暖暖區興隆街時，疑想要超車，卻不慎跌倒，慘遭砂石車輾斃。但依基隆市政府公告，該路段、時段禁止大型車輛進入，但邱姓砂石車司機卻違反規定，間接導致程女身亡。

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有鑑於此，基隆市警察局交通隊決定邀請台北市區監理所基隆監理站、市府交通處及各相關主管機關與大型車輛司機、業主進行座談，由局長林信雄主持，希望讓司機及業主了解相關規定。

座談會中除了由交通隊勤務組長李文雄宣導大型車輛勿於基隆市公告禁行時（路）段違規行駛及各項交通違規外，另也叮嚀大型車司機善用「行車視野輔助系統」防止視線死角。

李文雄指出，將會持續加強交通稽查、嚴正執法外也特別加強熱點事故區的科技執法，希望透過本次座談會議，呼籲「大型車」交通運輸業者加以重視並加強所屬車輛及駕駛之督導管理，以提升大型車輛行車安全，期能降低事故發生，確保民眾用路安全。

業主及司機連署宣誓，願意共同維護基隆市的優質交通環境。（記者吳昇儒翻攝）

基隆市警察局昨日特別邀請轄內「大型車」交通運輸業者及相關單位，進行座談。 （記者吳昇儒翻攝）

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