台19線雲林段聯結車打滑！衝撞分隔島車頭反折 南下封閉

天雨路滑，一輛連結車行經台19線雲林二崙段失控自撞分隔島。（民眾提供）（記者黃淑莉攝）

2025/02/13 10:15

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林今（13）日早上雨勢不小，一輛聯結車上午8點多行經台19線二崙段，疑因路面積水發生「水漂效應」，整輛車打滑失控衝撞分隔島後橫跨在2個車道上，車頭則反折，所幸駕駛沒有受傷，該段南下車道封閉，等待拖吊，事故原因由西螺警分局釐清中。

雲林昨日、今日連2天雨勢不斷，多數道路路面都有積水情況，西螺分局今天上午8點半左右接獲報案，指台19線南下42.5公里處二崙段有聯結車發生事故，整輛車橫跨在雙向車道上，油車派出所員警到場處理，發現是聯結車自撞事故，沒有人受傷，因車道無法通行，員警在現場疏導交通，縣議員李明哲行經見狀下車關切。

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據了解，聯結車駕駛行經該處疑因路面積水水漂效應，整輛車打滑失控，先衝撞分隔島，駕駛焦急把車輛控制避免衝到對向車道，整輛車橫跨在南下2個車道上，車頭則反折。

警方提醒，下雨天路面濕滑，儘量減速行駛，以免高速加重水漂效應發生事故。

天雨路滑，一輛連結車行經台19線雲林二崙段失控自撞分隔島。（民眾提供）

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