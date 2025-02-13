第三方支付易沛科技涉洗錢逾5億 總經理明仁宇聲押禁見

易沛網路科技公司總經理明仁宇（圖中）聲押禁見。（資料照）

2025/02/13 10:24

〔記者王定傳／台北報導〕第三方支付公司易沛網路科技被控，幫網路博奕及地下期貨業者洗錢逾5億元；台北地檢署前天指揮調查局台北市調查處發動搜索，約談易沛網路科技董事長鄭明祈等20人，昨訊後陸續諭令鄭明祈50萬元交保，其他7名員工10萬至30萬不等金額交保，另聲押禁見該公司總經理明仁宇及其同居女友陳子瀅、旗下11家公司的3名負責人湯詠為、鄭凱文、簡嘉宏；台北地院昨（12日）已裁定湯詠為100萬交保、鄭凱文200萬交保。

據了解，鄭明祈來頭不小，曾是瑞士銀行資產管理台灣區總經理，政治大學公企中心財經班主任；另外，易沛公司的董監事中也有多名前檢調官員，包括前調查局處長、前北檢主任檢察官，但據悉，目前暫無證據顯示這些人涉案。

請繼續往下閱讀...

檢調獲報，易沛高層及員工涉利用第三方支付業務，協助地下期貨業者及網路賭博集團非法洗錢。

北檢前天指揮台北處兵分31路發動搜索，檢察官陸續偵訊後諭令，鄭明祈及1名員工共8人10萬元至50萬元不等金額交保，均限制出境出海，另湯、鄭2人聲押禁見；全案朝洗錢、組織犯罪、期貨交易法、刑法賭博等罪嫌偵辦。

易沛公司主要業務是第三方支付，該公司在人力銀行網站介紹中稱，台灣電子支付市場及第三方支付產業，欣欣向榮，卻因少數不肖業者不守法紀，引起市場混亂，易沛因此重組股東結構及董監事會團隊，組成來自金融、法律、檢調、政經各界的專業團隊，戮力創新各項管理制度並強化內控、內稽制度等；怎料，公司高層卻因涉洗錢而被法辦。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法