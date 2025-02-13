高雄模範警察勾結詐團查個資 貪污判無罪、同夥落跑通緝中

曾當選高市模範警察的新興警分局偵查隊李姓偵查佐（左2）被控勾結詐團首腦出賣辦案情資。（高市警察局提供）

2025/02/13 10:05

〔記者黃佳琳／高雄報導〕曾當選高市模範警察的新興警分局偵查隊李姓偵查佐，涉嫌替從事詐團的張姓高中同學查詢他人個資，兩人還有30萬元的金錢往來，李男被高市警局祭兩大過免職並移送法辦，但一審法官認定雙方為借貸關係，僅依洩密罪、個資法等罪判刑3年，貪污部分無罪，目前全案仍在二審審理中，而張男目前已落跑被通緝，另名張男引薦的鄭姓友人，則被依交付賄賂罪判刑8月，緩刑3年。

判決指出，李員與擔任詐團首腦的張男是高中同學，李男因財務狀況不佳，需錢孔急，2022年11月至2023年6月，多次以借款為名義向張收取30萬餘元，張男借錢後，多次要求李男在值班時，透過警用電腦查詢「內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表」、部分被害人筆錄內頁及個人資料，再以LINE拍照方式傳送給張，還把警方配合高檢署辦理查緝不法金流的專案訊息洩漏出去。

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李男到案後坦承洩密給張，也表示有向張男拿錢，但辯稱是「借錢」不是貪污的贓款；高雄地院審理時，李男坦承犯行，法官算出他從2022年11月至2023年7月，將165反詐騙系統平台的情資洩露給張男，因此依洩密罪、個資法等罪判刑3年；至於貪污罪部分，法官綜合相關事證，認定李、張之間曾有4次以「借款」名義，共取得13萬元，但雙方並無對價關係，不算賄賂或其他不正利益，因此貪污罪部分判無罪，目前全案已上訴二審審理中。

而張男除了要求李姓員警幫忙查個資外，還替他在外面「接工作」，替經營通訊行的鄭姓友人查詢他人個資，還向鄭收了5萬元手續費，鄭男到案後坦承犯行，法官認為他犯後態度良好，且委託代查個資次數僅4筆，因此依交付賄賂罪判徒刑8月、褫奪公權2年，另宣告緩刑3年，應向公庫支付10萬元，並接受法治教育3場次，可上訴。

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