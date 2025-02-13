台中大里民宅火勢猛烈 83歲老婦受困獲救

台中大里區草湖路196巷一處民宅，今天凌晨起火燃燒，火勢相當猛烈，消防局出動近50人進行搶救。（記者陳建志翻攝）

2025/02/13 09:25

〔記者陳建志／台中報導〕台中大里草湖路196巷一處三合院民宅，今天凌晨1點多突然傳出火警，一名83歲洪姓老婦人受困屋內，因2樓鐵皮加蓋已經全面燃燒，消防人員出動9個單位，近50名消防人員到場搶救，火勢在近3點時撲滅，所幸從後方破壞鐵窗，幸運救出受困房間，意識清楚、無明顯外傷的洪婦，將她預防性送醫檢查，詳細起火原因今天將由火調人員到場鑑識後釐清。

台中市消防局今天凌晨1點53分接獲報案，指稱大里草湖路196巷有民宅火警，立刻派遣第三大隊、大里分隊等共9個單位，出動各式消防車20輛、消防人員49人，由第三大隊組長柯志明擔任指揮官率隊搶救。

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消防人員抵達時，發現是一處磚造，2樓並有鐵皮加蓋民宅起火，其中1樓右側的房間起火，火勢並向兩側和上方延燒，因火勢全面燃燒，立刻佈水線搶救，避免火勢繼續向後方延燒。

現場一位外籍看護表示，今天凌晨1點多突然聞到臭味，發現起火趕緊往外逃，平時照顧的洪姓老婦人因行動不便來不及逃出，消防人員得知有人受困，全力進行搶救，火勢約在2點28分控制，2點50分撲滅，因神明廳嚴重燒毀，決定從後方破壞鐵窗，順利將受困房間，毫髮無傷、意識清楚的洪婦救出送醫。

據了解，該處民宅平時有6人居住，除1人今天凌晨外出工作，火警發生時屋內有5人，其中4人自行逃出，僅剩失智、行動不便的洪姓婦人受困屋內，所幸火勢未往神明廳後方延燒，才讓來不及逃出，躺臥床上的老婦人幸運獲救，詳細起火原因今天將由鑑識人員採證釐清。

台中大里區草湖路196巷一處民宅，今天凌晨起火燃燒，消防人員破壞鐵窗，救出83歲洪姓老婦人。（記者陳建志翻攝）

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