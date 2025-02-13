外送員帶來餐點、卻摸走別人蘋果派 順手牽羊過程「全都錄」

外送員將餐點送來時，順手摸走了桌上的蘋果派，過程被監視器拍下。（讀者提供）

2025/02/13 09:18

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南善化林姓女子透過麥當勞歡樂送訂了蘋果派，送到大樓下的桌子後，卻不翼而飛，調閱監視器緝兇，發現原來是遭另1名送別人餐點的外送員摸走，「右手放餐、左手拿派」，雖然動作迅速，但過程全被拍下，不可取的偷竊行徑，引起當地住戶議論。

林女投訴，日前深夜叫了麥當勞歡樂送蘋果派，晚間10點56分時，外送員打電話說到了，立刻下樓至外面的無接觸餐桌上，卻發現東西已不見，覺得詭異。

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林女指出，雖然後來麥當勞又有補送蘋果派，但該大樓卻頻傳外送餐點不翼而飛的情況，她決定追查，調閱大樓監視器，驚覺竟是被其他外送人員順手牽羊給偷走的。

林女調閱了3組不同角度的監視器，其中2個畫面有清楚拍到1位頭戴全罩式安全帽的外送員，將客人訂購的餐點送抵無接觸餐桌時，摸走已經放在桌上的蘋果派，真相大白。

該名外送員「左右開弓」，來到桌子前，右手放下餐點的同時，左手迅速取走蘋果派，動作俐落；而第3個監視器畫面則拍到他進出大樓，從機車後方的外送箱研判，應是Uber Eats或者foodpanda的外送員。

調閱監視器後，順利鎖定竊賊，林女直呼「差點冤枉了麥當勞」，由於該大樓住戶餐點被順走的情形已非第一次，林女聽聞多位鄰居也發生過類似狀況，氣得跳腳，認為此風不可長，正考慮報案，由警方究辦。

外送員將餐點送來時，順手摸走了桌上的蘋果派，過程被監視器拍下。（讀者提供）

外送員將餐點送來時，順手摸走了桌上的蘋果派，過程被監視器拍下。（讀者提供）

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