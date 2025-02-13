為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    外送員帶來餐點、卻摸走別人蘋果派 順手牽羊過程「全都錄」

    外送員將餐點送來時，順手摸走了桌上的蘋果派，過程被監視器拍下。（讀者提供）

    外送員將餐點送來時，順手摸走了桌上的蘋果派，過程被監視器拍下。（讀者提供）

    2025/02/13 09:18

    〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南善化林姓女子透過麥當勞歡樂送訂了蘋果派，送到大樓下的桌子後，卻不翼而飛，調閱監視器緝兇，發現原來是遭另1名送別人餐點的外送員摸走，「右手放餐、左手拿派」，雖然動作迅速，但過程全被拍下，不可取的偷竊行徑，引起當地住戶議論。

    林女投訴，日前深夜叫了麥當勞歡樂送蘋果派，晚間10點56分時，外送員打電話說到了，立刻下樓至外面的無接觸餐桌上，卻發現東西已不見，覺得詭異。

    林女指出，雖然後來麥當勞又有補送蘋果派，但該大樓卻頻傳外送餐點不翼而飛的情況，她決定追查，調閱大樓監視器，驚覺竟是被其他外送人員順手牽羊給偷走的。

    林女調閱了3組不同角度的監視器，其中2個畫面有清楚拍到1位頭戴全罩式安全帽的外送員，將客人訂購的餐點送抵無接觸餐桌時，摸走已經放在桌上的蘋果派，真相大白。

    該名外送員「左右開弓」，來到桌子前，右手放下餐點的同時，左手迅速取走蘋果派，動作俐落；而第3個監視器畫面則拍到他進出大樓，從機車後方的外送箱研判，應是Uber Eats或者foodpanda的外送員。

    調閱監視器後，順利鎖定竊賊，林女直呼「差點冤枉了麥當勞」，由於該大樓住戶餐點被順走的情形已非第一次，林女聽聞多位鄰居也發生過類似狀況，氣得跳腳，認為此風不可長，正考慮報案，由警方究辦。

    外送員將餐點送來時，順手摸走了桌上的蘋果派，過程被監視器拍下。（讀者提供）

    外送員將餐點送來時，順手摸走了桌上的蘋果派，過程被監視器拍下。（讀者提供）

    外送員將餐點送來時，順手摸走了桌上的蘋果派，過程被監視器拍下。（讀者提供）

    外送員將餐點送來時，順手摸走了桌上的蘋果派，過程被監視器拍下。（讀者提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播