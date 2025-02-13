OL辦公室裝監視器拍到女同事入鏡 求償50萬結果出爐

劉女在辦公室裝監視器拍到女同事入鏡，憤而提告求償。（情境照）

2025/02/13 08:34

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕劉姓女子懷疑辦公室同事偷看她的東西，於是安裝小米監視器，結果半年錄到同事彭女8次，劉女聲稱自己被監視恐懼睡不著，憤而提告要求賠償50萬元，然而新竹地院審理發現，彭女根本沒有動手翻看劉女桌上的東西，並未侵害其隱私，駁回劉女之訴。

劉女說，同事彭女從前年底開始，半年當中共8次窺視她辦公位置上之文書、私人文書等，侵害隱私權，讓她有被人監視之恐懼，飽受精神壓力、影響睡眠、工作表現，承受巨大精神上痛苦，憤而求償50萬元。

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彭女則說：依據劉女所提錄影內容，時間均為下班且為公司辦公領域範圍內，她基於安全考量會在下班時間大概巡視，因此會出現在鏡頭內範圍，劉女桌上也無個人資料的隱密內容，她也未動手翻看，並無侵害劉女隱私。

法官調查，劉女在辦公位置安裝小米監視器，共8次錄到彭女出現在畫面中，在畫面中並未見到彭女有動手翻動劉女辦公位置上任何物品，除有一次彭女進入辦公OA隔間內，看劉女桌面上東西外，其餘各次都只是身體在隔間OA外，往劉女位置上看。

法官調查，劉女辦公位置設有辦公隔間，為半開放之空間，任何人經過均得輕易看到她的辦公位置。彭女有看也是均僅有幾秒鐘，尚難認其行為已達侵害原告隱私權之程度，也無侵害原告隱私之故意。最後駁回劉女之訴。

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