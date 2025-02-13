為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    OL辦公室裝監視器拍到女同事入鏡 求償50萬結果出爐

    劉女在辦公室裝監視器拍到女同事入鏡，憤而提告求償。（情境照）

    劉女在辦公室裝監視器拍到女同事入鏡，憤而提告求償。（情境照）

    2025/02/13 08:34

    〔記者蔡彰盛／新竹報導〕劉姓女子懷疑辦公室同事偷看她的東西，於是安裝小米監視器，結果半年錄到同事彭女8次，劉女聲稱自己被監視恐懼睡不著，憤而提告要求賠償50萬元，然而新竹地院審理發現，彭女根本沒有動手翻看劉女桌上的東西，並未侵害其隱私，駁回劉女之訴。

    劉女說，同事彭女從前年底開始，半年當中共8次窺視她辦公位置上之文書、私人文書等，侵害隱私權，讓她有被人監視之恐懼，飽受精神壓力、影響睡眠、工作表現，承受巨大精神上痛苦，憤而求償50萬元。

    彭女則說：依據劉女所提錄影內容，時間均為下班且為公司辦公領域範圍內，她基於安全考量會在下班時間大概巡視，因此會出現在鏡頭內範圍，劉女桌上也無個人資料的隱密內容，她也未動手翻看，並無侵害劉女隱私。

    法官調查，劉女在辦公位置安裝小米監視器，共8次錄到彭女出現在畫面中，在畫面中並未見到彭女有動手翻動劉女辦公位置上任何物品，除有一次彭女進入辦公OA隔間內，看劉女桌面上東西外，其餘各次都只是身體在隔間OA外，往劉女位置上看。

    法官調查，劉女辦公位置設有辦公隔間，為半開放之空間，任何人經過均得輕易看到她的辦公位置。彭女有看也是均僅有幾秒鐘，尚難認其行為已達侵害原告隱私權之程度，也無侵害原告隱私之故意。最後駁回劉女之訴。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播