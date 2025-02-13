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    首頁　>　社會

    涉詐300萬助理費 陳怡君再喊冤：我不是這樣的人

    台北市議員陳怡君今凌晨近2時被移送士林地檢署。（記者張文川攝）

    台北市議員陳怡君今凌晨近2時被移送士林地檢署。（記者張文川攝）

    2025/02/13 06:14

    〔記者張文川／台北報導〕台北市議員陳怡君涉嫌利用胞弟等4名親友當人頭詐領助理費逾300萬元，士林地檢署12日發動搜索，帶回陳怡君等7名被告、3名證人，今（13）日凌晨1時40分許，陳怡君與其辦公室主任張惠霖被移送到地檢署，她向媒體說：「懇請大家相信我的清白，我陳怡君不是這樣的人。」隨即被帶上樓複訊。

    7名被告包括陳怡君、胞弟陳衛德與洪姓弟媳夫妻、議會研究室楊姓主任、辦公室主任張惠霖、張的胞姊、陳辦賀姓前員工。

    調查局台北市調查處昨晚至今凌晨陸續移送7名被告至士檢複訊，昨深夜11時許檢方諭令賀姓前男員工50萬元交保，陳衛德夫妻各1萬元交保候傳；凌晨2時許諭令楊女60萬元、張惠霖胞姊30萬元交保。

    檢調去年獲報指出，陳怡君疑自2019年起先後以胞弟、弟媳、張惠霖的胞姊、賀姓前員工等4名親友為人頭，申領助理補助款，卻未實際從事助理工作，再由張、楊2女協助領出助理費，交給陳怡君挪作他用，5年多來估約詐領逾300萬元公款。

    檢察官林思吟昨指揮台北市調處搜索陳怡君的2處服務處、議員辦公室等共13處，約談10人到案，另有1名證人尚未到案，依利用職務上機會詐領財物罪、使公務員登載不實罪嫌偵辨。

    台北市議員陳怡君今凌晨近2時被移送士林地檢署。（記者張文川攝）

    台北市議員陳怡君今凌晨近2時被移送士林地檢署。（記者張文川攝）

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