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    首頁　>　社會

    台東5歲童下樓找水果發現濃煙失火！全棟7人獲救

    屋主方父抱子下樓。（記者劉人瑋攝）

    屋主方父抱子下樓。（記者劉人瑋攝）

    2025/02/13 06:28

    〔記者劉人瑋／台東報導〕12日深夜11時47分，台東市豐榮路1民宅疑似1樓充電器起火，濃煙瀰漫1樓並往上竄，在2樓的屋主完全沒發現，是他5歲的老三方小弟發現後，上樓呼叫爸爸，並通知全棟7人報警、逃生，所幸7人及2隻貓全數逃脫，僅屋主輕微嗆傷。

    屋主女兒表示，疑似是1樓手機充電器起火造成。而警消和電力公司人員推測，疑似多孔接頭為起火點，詳細起火原因仍待釐清。全數人皆無大礙、拒絕送醫。

    發生火警的是1棟3層樓透天厝，2樓為方家人所住，事發當時僅方父、排行老三的方小弟還醒著，其餘2兄弟皆已入睡，而3樓則出租給3名大學生。火災並未發生明火，但整棟樓充滿濃煙，警消分別從2、3樓陽台將眾人輪流救下。

    方父跨出2樓陽台、抱著小孩順梯而下後，已受不了一陣狂咳，警消順勢接手其小孩，而頓時不見父親的小孩突然緊張喚著父親，警消直安慰他「不怕！不怕！爸爸等下就來」，抱起小孩大步前往檢傷。而3樓大學生戴著消防員提供的防煙面罩被帶出，不忘揹下寵物貓下樓，人貓均安。

    由於當時方家2小孩是在睡夢中被喚醒，事發過程似乎多所出入。5歲的方小弟說，爸爸在2樓看臉書，叫自己下樓拿水果，想不到看到1樓都是濃煙，這才馬上跑回通知爸爸，最後大家順利逃出。

    救難人員望著三樓受困者設法營救。（記者劉人瑋攝）

    救難人員望著三樓受困者設法營救。（記者劉人瑋攝）

    學生帶貓逃生。（記者劉人瑋攝）

    學生帶貓逃生。（記者劉人瑋攝）

    屋主女兒脫困。（記者劉人瑋攝）

    屋主女兒脫困。（記者劉人瑋攝）

    揹著愛貓的大學生，背後飄出濃煙。（記者劉人瑋攝）

    揹著愛貓的大學生，背後飄出濃煙。（記者劉人瑋攝）

    消防員不停安撫小孩，帶往檢傷。（記者劉人瑋攝）

    消防員不停安撫小孩，帶往檢傷。（記者劉人瑋攝）

    消防員不停安撫小孩，帶往檢傷。（記者劉人瑋攝）

    消防員不停安撫小孩，帶往檢傷。（記者劉人瑋攝）

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