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    砂輪機磨片換刀片碎屍3婦？ 檢警二度搜索查扣可疑工具

    高雄檢警二度搜索查扣包括砂輪機可疑工具，懷疑與碎屍有關。（記者李惠洲攝）

    高雄檢警二度搜索查扣包括砂輪機可疑工具，懷疑與碎屍有關。（記者李惠洲攝）

    2025/02/13 00:49

    〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄連環殺人碎屍案最令檢警不解的疑問，就是最大股骨如何碎切扔棄？似乎快有答案，檢警專案人員10日押兇嫌張介宗二度搜索住處，傳扣回1具砂輪機及工作箱，因鄰居過年前後，曾聽到疑似電鋸聲，檢警測試砂輪機水泥磨片改裝刀子鋸片，可輕易肢解切割，除化驗機具有無生物跡證，同時查詢張嫌有無至五金行購買刀片。

    據了解，專案小組調閲張介宗騎腳踏車軌跡，疑似曾經過某五金工程行，是否有進入購買鋸片或利刃，專案小組還要查證，但對於「砂輪機」碎切骨之說，檢警都不願回應，強調還在調查，不排除任何可能性。

    警方第一次搜索時因當時尚未撈獲屍塊，也暫未察覺竟是泯滅人性的分屍案，因此，未對屋內任何工具箱及砂輪機起疑，直到10日第2度進入張介宗的住處，就積極尋找可以切與割的工具，據悉，除了直流電的砂輪機外，工具箱內有多片水泥磨片，不僅可磨尖刀刃，水泥磨片能換成合金刀片。

    因有鄰居表示在過年前後曾聽到砂輪機作動聲，一度納悶大過年怎會有人裝修房屋，是否就在分屍肢解被害人？上面是否採到破案關鍵？檢警低調不回應。

    檢警疑查扣同型的砂輪機，但不回應。（取自網路）

    檢警疑查扣同型的砂輪機，但不回應。（取自網路）

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