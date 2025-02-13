北市議員陳怡君涉詐助理費案 賀姓前員工50萬交保

檢調偵辦台北市議員陳怡君涉詐領助理費案，昨深夜諭令陳辦賀姓前員工50萬元交保。（記者張文川攝）

2025/02/13 00:25

〔記者張文川／台北報導〕台北市中山、大同區市議員陳怡君，涉嫌利用胞弟等4名親友當人頭詐領助理費逾300萬元，士林地檢署12日發動搜索，帶回陳怡君等7名被告、3名證人到案，昨晚陸續移送5名被告至士檢複訊，深夜11時許檢方諭令陳辦的賀姓前男員工50萬元交保，陳怡君的胞弟陳衛德、洪姓弟媳各1萬元交保候傳。

陳怡君與其辦公室主任張惠霖，迄今日凌晨仍在台北市調處接受訊問。

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7名被告包括陳怡君、陳的胞弟陳衛德、洪姓弟媳、陳的議會研究室楊姓女主任、辦公室主任張惠霖、張的胞姊、賀姓前員工。

楊姓女主任與張惠霖的胞姊，於昨深夜11時45分被移送抵達士檢；陳衛德夫妻與賀男於昨晚8時半許即先行被送抵士檢；檢察官深夜11時20分諭令賀男50萬元、陳衛德夫妻各1萬元交保。

檢調調查，依內政部地方民代支用補助條例規定，台北市等直轄市議員，每月原本可申報助理費24萬元（去年6月立院修法增為32萬），並明定至少應聘請6名助理。

檢調去年獲報指出，陳怡君疑自2019年起，先後以胞弟、弟媳、張惠霖的胞姊、賀姓前員工等4名親友為人頭，申領助理補助款，卻未實際從事助理工作，再由張、楊2女協助領出助理費，交給陳怡君挪為私用，5年多來初估詐領逾300萬元公款。

全案由士檢平股檢察官林思吟指揮調查局台北市調處偵辦，昨搜索陳怡君的中山、大同區2服務處、議員辦公室、內湖、台中市等共13處，約談10人到案，另有1名證人尚未到案。

偵辦罪名為貪污治罪條例之利用職務上機會詐領財物罪、刑法之使公務員登載不實罪。

檢調偵辦台北市議員陳怡君涉詐領助理費案，12日深夜11時許將陳辦楊姓女主任，與陳辦公室主任張惠霖的胞姊，移送抵達士林地檢署。（記者張文川攝）

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