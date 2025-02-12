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    竟拿受虐嬰兒照冒充母親賺流量！當事律師轟：沒人性

    近期常有不肖人士透過各種手段賺取流量。示意圖。（路透）

    近期常有不肖人士透過各種手段賺取流量。示意圖。（路透）

    2025/02/12 23:53

    吳裕堯／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕許多不肖人士常常為了賺取流量做出違法行為，網紅律師「莫莉律師」說，去開一個遭保母受虐的小弟弟的庭，沒想到下午竟有人盜用受害小弟弟的照片，幻想自己是孩子媽媽賺取流量。她忍不住怒批，「至今還是無法理解人性到底可以沒有底線到什麼程度」。

    莫莉律師在Threads發文說，「律師執業十幾年，至今還是無法理解人性到底可以沒有底線到什麼程度」。她早上去開一個遭保母受虐的小弟弟的庭，到了下午就有人盜用小弟弟的照片，幻想自己是孩子媽媽，假裝是被害者在網路上發文並賺取流量。甚至她到貼文底下留言要求該網友刪除，還遭到封鎖，只好請網友幫忙檢舉。

    她怒轟，「你永遠不會知道孩子爸媽有多痛，我講的每句話我都要深思熟慮，深怕一個不小心就碰碎兩個脆弱的靈魂，結果你直接盜用小朋友照片，還要脆友集氣，集氣送你進監獄嗎？」氣得直呼，「剛開完庭看到，真的差點氣暈過去」。

    貼文曝光後，網友紛紛留言，「現在很多這種，先發一篇賺流量，下一篇就會說她在做家庭手工賺錢，有沒有人要加入」、「連這樣的流量也要……真的是瘋了」、「這種人可以請你直接給他教訓嗎，這樣讓這種人得過且過，還會有下次」、「沒有底限。這種人就集氣送進監獄吧」、「脆詐騙一堆」。

    ☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

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