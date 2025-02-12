為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    驚險！3失聯移工掛外牆躲查緝 消防急鋪氣墊、架梯勸回屋內

    3名移工掛在外牆，險象環生。（台中市專勤隊提供）

    3名移工掛在外牆，險象環生。（台中市專勤隊提供）

    2025/02/12 22:29

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市專勤隊11日會同警方查緝失聯移工，過程中3名移工為躲避查緝四處逃竄，竟爬出窗外攀爬至3樓外牆及冷氣主機上，情況一度危急，消防人員獲報火速趕抵現場，迅速架設梯子、鋪設安全氣墊防止意外，所幸這3人被成功勸下，最終8名越南籍移工全數落網。

    這起驚險事件發生在昨日上午7時許，台中市專勤隊接獲檢舉，指清水區某民宅有失聯移工出入，疑為非法聚居點，執法人員抵達現場並表明身分後，屋內多名外籍人士四處逃竄，5人當場遭逮，然而3人情急之下竟爬出窗外，站立於狹窄的外牆邊緣及冷氣主機上，險象環生。

    見此情況，專勤隊人員當機立斷，立即停止強勢查緝，改以柔性勸說，並火速通報消防局到場支援，消防人員抵達後，迅速展開救援行動，在樓下鋪設安全氣墊並架梯，試圖引導受困移工回到安全處，經警方與外籍通譯同步耐心勸說，經過2個多小時，3名移工終於放棄僵持，引導至安全區域，順利脫困。

    經查，該處共8名移工（6男2女）均為越南籍，因逾期居留而躲藏於此，並以機車代步外出打零工，目前8人已由專勤隊帶回收容，後續將持續追查非法雇主及仲介來源。

    專勤隊提醒，雇主若僱用未具合法工作資格的移工，將依《就業服務法》面臨最高75萬元罰鍰，非法仲介外國人工作最高可處50萬元罰鍰；意圖營利者恐將面臨3年以下有期徒刑、拘役或併科新臺幣120萬元以下罰金，得不償失。

    消防人員鋪設氣墊以防萬一。（台中市專勤隊提供）

    消防人員鋪設氣墊以防萬一。（台中市專勤隊提供）

    失聯移工最後爬回屋內就逮。（台中市專勤隊提供）

    失聯移工最後爬回屋內就逮。（台中市專勤隊提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播