驚險！3失聯移工掛外牆躲查緝 消防急鋪氣墊、架梯勸回屋內

3名移工掛在外牆，險象環生。（台中市專勤隊提供）

2025/02/12 22:29

〔記者許國楨／台中報導〕台中市專勤隊11日會同警方查緝失聯移工，過程中3名移工為躲避查緝四處逃竄，竟爬出窗外攀爬至3樓外牆及冷氣主機上，情況一度危急，消防人員獲報火速趕抵現場，迅速架設梯子、鋪設安全氣墊防止意外，所幸這3人被成功勸下，最終8名越南籍移工全數落網。

這起驚險事件發生在昨日上午7時許，台中市專勤隊接獲檢舉，指清水區某民宅有失聯移工出入，疑為非法聚居點，執法人員抵達現場並表明身分後，屋內多名外籍人士四處逃竄，5人當場遭逮，然而3人情急之下竟爬出窗外，站立於狹窄的外牆邊緣及冷氣主機上，險象環生。

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見此情況，專勤隊人員當機立斷，立即停止強勢查緝，改以柔性勸說，並火速通報消防局到場支援，消防人員抵達後，迅速展開救援行動，在樓下鋪設安全氣墊並架梯，試圖引導受困移工回到安全處，經警方與外籍通譯同步耐心勸說，經過2個多小時，3名移工終於放棄僵持，引導至安全區域，順利脫困。

經查，該處共8名移工（6男2女）均為越南籍，因逾期居留而躲藏於此，並以機車代步外出打零工，目前8人已由專勤隊帶回收容，後續將持續追查非法雇主及仲介來源。

專勤隊提醒，雇主若僱用未具合法工作資格的移工，將依《就業服務法》面臨最高75萬元罰鍰，非法仲介外國人工作最高可處50萬元罰鍰；意圖營利者恐將面臨3年以下有期徒刑、拘役或併科新臺幣120萬元以下罰金，得不償失。

消防人員鋪設氣墊以防萬一。（台中市專勤隊提供）

失聯移工最後爬回屋內就逮。（台中市專勤隊提供）

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