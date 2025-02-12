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    高雄碎屍嫌曾怨失蹤婦偷勞力士錶 檢警二度搜索不見蹤跡

    碎屍案兇嫌曾怨失蹤婦偷勞力士錶，稱自己已向當鋪贖回，檢警二度搜索未查獲，前老闆回憶不曾見過他戴。（資料照）

    碎屍案兇嫌曾怨失蹤婦偷勞力士錶，稱自己已向當鋪贖回，檢警二度搜索未查獲，前老闆回憶不曾見過他戴。（資料照）

    2025/02/12 22:07

    〔記者黃良傑／高雄報導〕偵辦連續殺人碎屍案的專案小組今（12）日找到兇嫌前一份鋼構吊裝工作的楊姓老闆，他表示，兇嫌張介宗出獄後就一直在他那裡做工頭，日薪逾2千多元，至於是否見過張戴勞力士手錶，楊老闆說不曾見他戴過，也不可能戴，專案小組2次搜索兇嫌家時，都沒有發現有勞力士手錶。

    專案小組表示，熟識外號「仙姑」左營失蹤婦張女（75歲）的友人說，張介宗曾向她抱怨張婦偷拿他價值120萬的勞力士，典當45萬元，後來找到張婦成功拿回手錶；但張嫌的老闆斬刀截鐵說「不可能」、「沒見過他戴勞力士錶」，警方也查訪左、楠區當鋪，並未有2人典當、贖錶紀錄。

    張嫌前老闆說張介宗工作認真，但話很少，出獄後就到他那裡工作，直到去年公司結束經營才不再踫面，他不諱言張嫌喜歡賭博，在70歲時申辦退休一次領100多萬退休金。

    專案小組查訪張嫌的友人，都表示他愛賭博，常賭天九牌、簽六合彩或539，曾中過高額賭金，曾北上台北工作，曾說過常到艋舺找「妻辣」，楊老闆和友人都說很難想像他會殺人。

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