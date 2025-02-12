第三方支付易沛科技涉洗錢逾5億 總經理明仁宇漏夜複訊中

調查局幹員移送易沛網路科技公司總經理明仁宇（圖中）至北檢複訊。（記者王定傳攝）

2025/02/12 20:33

〔記者王定傳／台北報導〕第三方支付公司易沛網路科技被控，幫網路博奕及地下期貨業者洗錢逾5億元；台北地檢署昨指揮調查局台北市調查處發動搜索，約談易沛網路科技董事長鄭明祈等20人，訊後諭令鄭明祈50萬元交保，其他7名員工10萬至30萬不等金額交保，湯姓及鄭姓員工聲押禁見，至於總經理明仁宇等人北檢漏夜複訊中，全案朝洗錢、組織犯罪等罪嫌偵辦。

據了解，鄭明祈來頭不小，曾是瑞士銀行資產管理台灣區總經理，政治大學公企中心財經班主任；另外，易沛公司的董監事中也有多名前檢調官員，包括前調查局處長、前北檢主任檢察官，但據悉，目前暫無證據顯示這些人涉案。

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檢調獲報，易沛高層及員工涉利用第三方支付業務，協助地下期貨業者及網路賭博集團非法洗錢。

北檢昨天指揮台北處兵分31路發動搜索，檢察官陸續偵訊後諭令，鄭明祈及1名員工共8人10萬元至50萬元不等金額交保，均限制出境出海，另兩名員工聲押禁見；全案朝洗錢、組織犯罪、期貨交易法、刑法賭博等罪嫌偵辦。

易沛公司主要業務是第三方支付，該公司在人力銀行網站介紹中稱，台灣電子支付市場及第三方支付產業，欣欣向榮，卻因少數不肖業者不守法紀，引起市場混亂，易沛因此重組股東結構及董監事會團隊，組成來自金融、法律、檢調、政經各界的專業團隊，戮力創新各項管理制度並強化內控、內稽制度等；怎料，公司高層卻因涉洗錢而被法辦。

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