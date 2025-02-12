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    台中BMW打保齡球撞2車掃爛檳榔攤 西施掛彩腿軟：阿娘喂

    BMW車頭嚴重毀損。（民眾提供）

    BMW車頭嚴重毀損。（民眾提供）

    2025/02/12 20:03

    〔記者許國楨／台中報導〕29歲杜姓男子今天下午開BMW轎車行經台中市西屯區，打滑衝到對向車道，衝撞修車廠前停放2輛轎車，一路掃過路口檳榔攤，檳榔西施混亂中閃避不及，身上多處擦挫傷，幸無大礙，驚魂未定腿軟尖叫：「阿娘喂！小命差點被收走！」

    車禍發生在今天下午近2點半，BMW駕駛杜男指稱，沿著福雅路往中科路方向，天雨打滑，完全控制不住方向盤，衝到對向車道，逆向先後撞上停放修車廠前2輛轎車，又掃過檳榔攤才停下。

    現場彷彿剛被轟炸過，BMW車身多處受損，2輛轎車左側車身被撞凹，檳榔攤東倒西歪，物品散落一地，怵目驚心，所幸，杜男與檳榔攤女店員都只有輕微擦挫傷，自行就醫

    警方到場處理，杜男酒測並無酒駕，詳細肇事原因仍待調查釐清。附近居民捏了一把冷汗，紛紛說，「還好沒人受重傷」、「檳榔攤真的太衰了」。警方呼籲，雨天行車應保持適當車速，隨時注意路況，保持安全距離，避免事故發生。

    檳榔攤宛如被轟炸過，滿目瘡痍。（民眾提供）

    檳榔攤宛如被轟炸過，滿目瘡痍。（民眾提供）

    BMW先暴衝碰撞修配廠前兩輛轎車，再掃過檳榔攤後停下。（民眾提供）

    BMW先暴衝碰撞修配廠前兩輛轎車，再掃過檳榔攤後停下。（民眾提供）

    被波及的修配廠前轎車。（民眾提供）

    被波及的修配廠前轎車。（民眾提供）

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