台北市議員陳怡君涉詐300萬助理費 陳辦「饅頭主任」列被告

台北市議員陳怡君（中）議會辦公室今天上午遭檢調搜索。（記者蔡思培攝）

2025/02/12 18:17

〔記者張文川／台北報導〕台北市中山、大同區市議員陳怡君，涉嫌利用胞弟等4名親友當人頭詐領助理費約300萬元，士林地檢署上午指揮調查局台北市調處發動搜索13處，帶回陳怡君、綽號「饅頭主任」的陳辦主任張恩霖等7名被告、4名證人，朝利用職務上機會詐領財物等罪嫌偵辦。北市處下午4先將有實際從事助理的曾姓男助理移送士檢，晚間6時許移送另一證人到士檢，預計深夜移送陳怡君，漏夜偵辦。

全案由士檢平股檢察官林思吟指揮偵辦，涉案罪名包括貪污治罪條例之利用職務上機會詐領財物罪、刑法之使公務員登載不實罪。

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檢調調查，依內政部地方民代支用補助條例規定，台北市等直轄市議員，每月原本可申報助理費24萬元（去年6月修法增為32萬），並明定至少應聘請6名助理。

檢調去年接獲檢舉調查發現，陳怡君疑自2019年起，斷續以胞弟、弟媳等4名親友為人頭助理，申領助理補助款，卻未實際從事助理工作，初估詐領逾300萬元公款。

士檢今日搜索陳怡君的中山、大同區等2處服務處、議員辦公室、內湖、台中市等共13處，除將陳怡君列為被告，充當人頭的陳的胞弟、弟媳，涉做假帳申報、請款、出帳的辦公室女主任張恩霖，也同列被告。

北市調處下午4時許將曾姓男助理以證人身分護送至士檢，晚間6時許再帶另一證人至士檢說明案情。以此進度研判，陳怡君可能深夜被移送士檢。

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